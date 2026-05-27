Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 27 MAY 2026 | 22º
X
Locales

La Municipalidad realizará una charla panel sobre deporte e inclusión

La actividad se desarrollará este viernes 29 de mayo en la Casa del Bicentenario y busca promover espacios deportivos libres de violencia y discriminación, en el marco del Día de la Lucha por la Orientación Sexual e Identidad de Género.

Hoy 15:49

La Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de La Banda, a través de la Oficina de la Diversidad y la Dirección de Deportes y Recreación, llevará adelante la charla y panel denominada “El deporte sin discriminación”, en el marco del Día de la Lucha por la Orientación Sexual e Identidad de Género.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La actividad se desarrollará el viernes 29 de mayo, a las 17:30, en el SUM de la Casa del Bicentenario, ubicado en Av. Besares y Garay, y estará destinada a promover espacios de diálogo, inclusión y respeto dentro del ámbito deportivo.

Durante la jornada se abordarán diferentes herramientas y estrategias orientadas a prevenir la discriminación y fomentar espacios libres de violencia, fortaleciendo valores de igualdad, convivencia y participación para toda la comunidad.

Desde la organización destacaron que el objetivo principal es generar conciencia sobre la importancia de construir ámbitos deportivos más inclusivos y accesibles, donde todas las personas puedan desarrollarse plenamente sin distinción.

La propuesta contará con la participación de referentes vinculados al deporte, la diversidad y la inclusión social, en una actividad impulsada por la gestión del intendente Ing. Roger Elías Nediani, reafirmando el compromiso del municipio con la igualdad de derechos y el respeto por la diversidad.

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Tres estudiantes fueron suspendidos tras encontrarles envoltorios con droga
  2. 2. Investigan en Brasil posibles vínculos con una red de trata tras la detención de un arquitecto santiagueño
  3. 3. Procesan a seis personas por narcotráfico y secuestran casi 15 kilos de cocaína
  4. 4. Hallaron restos óseos junto al río y podrían ser de un hombre desaparecido desde marzo
  5. 5. Pudo ser fatal: atropelló a un equino que se le cruzó en la ruta
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT