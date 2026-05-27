La Municipalidad realizará una charla panel sobre deporte e inclusión

La actividad se desarrollará este viernes 29 de mayo en la Casa del Bicentenario y busca promover espacios deportivos libres de violencia y discriminación, en el marco del Día de la Lucha por la Orientación Sexual e Identidad de Género.

Hoy 15:49

La Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de La Banda, a través de la Oficina de la Diversidad y la Dirección de Deportes y Recreación, llevará adelante la charla y panel denominada “El deporte sin discriminación”, en el marco del Día de la Lucha por la Orientación Sexual e Identidad de Género.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La actividad se desarrollará el viernes 29 de mayo, a las 17:30, en el SUM de la Casa del Bicentenario, ubicado en Av. Besares y Garay, y estará destinada a promover espacios de diálogo, inclusión y respeto dentro del ámbito deportivo.

Durante la jornada se abordarán diferentes herramientas y estrategias orientadas a prevenir la discriminación y fomentar espacios libres de violencia, fortaleciendo valores de igualdad, convivencia y participación para toda la comunidad.

Desde la organización destacaron que el objetivo principal es generar conciencia sobre la importancia de construir ámbitos deportivos más inclusivos y accesibles, donde todas las personas puedan desarrollarse plenamente sin distinción.

La propuesta contará con la participación de referentes vinculados al deporte, la diversidad y la inclusión social, en una actividad impulsada por la gestión del intendente Ing. Roger Elías Nediani, reafirmando el compromiso del municipio con la igualdad de derechos y el respeto por la diversidad.