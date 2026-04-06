Boca ya está en Chile para poner en marcha su sueño en la Copa Libertadores

El Xeneize aterrizó en Santiago y quedó concentrado para el partido de este martes ante Universidad Católica. Transmitirá Canal 7 de Santiago del Estero.
Boca Juniors ya se encuentra en Chile para iniciar su camino en la Copa Libertadores, donde este martes desde las 21.30 enfrentará a Universidad Católica en el Claro Arena.
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La delegación xeneize aterrizó pasadas las 18 en el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez y luego se trasladó al hotel donde quedará concentrada de cara al debut internacional.
Encabezada por el presidente Juan Román Riquelme, la comitiva contó con los 28 jugadores convocados por Claudio Úbeda. Entre ellos se destacaron las presencias de Agustín Marchesín y Exequiel Zeballos, quienes acompañaron al plantel pese a estar lesionados.
El plantel compartirá hotel con Millonarios FC, equipo al que Boca enfrentó en la pretemporada y que esta semana jugará por la Copa Sudamericana.
Boca vuelve a disputar la fase de grupos de la Libertadores tras dos años. En 2024 jugó la Sudamericana y en 2025 quedó eliminado en la fase previa ante Alianza Lima, quedando fuera de las competencias internacionales.
El rival, Universidad Católica, también regresa al certamen tras cuatro años y llega en buen momento, ya que marcha tercero en el torneo chileno y viene de golear a Palestino por 6 a 1.
Para el debut, Úbeda pondría lo mejor que tiene a disposición. Ante la ausencia de Marchesín, el arco será para Leandro Brey.
La probable formación sería con Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar y Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro.
El Xeneize llega motivado tras vencer a Talleres de Córdoba por 1 a 0 como visitante, resultado que lo dejó tercero en la Zona A del Torneo Apertura con 20 puntos y bien posicionado en la tabla anual.
Con este panorama, Boca buscará comenzar su camino copero con un triunfo y volver a ser protagonista en el torneo más importante del continente