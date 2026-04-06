Boca ya está en Chile para poner en marcha su sueño en la Copa Libertadores

El Xeneize aterrizó en Santiago y quedó concentrado para el partido de este martes ante Universidad Católica. Transmitirá Canal 7 de Santiago del Estero.

Hoy 22:06

Boca Juniors ya se encuentra en Chile para iniciar su camino en la Copa Libertadores, donde este martes desde las 21.30 enfrentará a Universidad Católica en el Claro Arena.

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La delegación xeneize aterrizó pasadas las 18 en el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez y luego se trasladó al hotel donde quedará concentrada de cara al debut internacional.

La delegación y los regresos importantes

Encabezada por el presidente Juan Román Riquelme, la comitiva contó con los 28 jugadores convocados por Claudio Úbeda. Entre ellos se destacaron las presencias de Agustín Marchesín y Exequiel Zeballos, quienes acompañaron al plantel pese a estar lesionados.

El plantel compartirá hotel con Millonarios FC, equipo al que Boca enfrentó en la pretemporada y que esta semana jugará por la Copa Sudamericana.

El regreso a la fase de grupos

Boca vuelve a disputar la fase de grupos de la Libertadores tras dos años. En 2024 jugó la Sudamericana y en 2025 quedó eliminado en la fase previa ante Alianza Lima, quedando fuera de las competencias internacionales.

El rival, Universidad Católica, también regresa al certamen tras cuatro años y llega en buen momento, ya que marcha tercero en el torneo chileno y viene de golear a Palestino por 6 a 1.

El probable equipo

Para el debut, Úbeda pondría lo mejor que tiene a disposición. Ante la ausencia de Marchesín, el arco será para Leandro Brey.

La probable formación sería con Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar y Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro.

El Xeneize llega motivado tras vencer a Talleres de Córdoba por 1 a 0 como visitante, resultado que lo dejó tercero en la Zona A del Torneo Apertura con 20 puntos y bien posicionado en la tabla anual.

Con este panorama, Boca buscará comenzar su camino copero con un triunfo y volver a ser protagonista en el torneo más importante del continente