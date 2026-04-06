Agostina Páez desmintió un encuentro con Juan Darthés y cuestionó los rumores en redes

La abogada santiagueña Agostina Páez salió a aclarar públicamente versiones que la vinculaban con el actor Juan Darthés, luego de que circularan rumores sobre un supuesto encuentro entre ambos.
A través de sus historias de Instagram, Páez negó de manera contundente haber mantenido una reunión con el actor, quien fue denunciado por abuso sexual por Thelma Fardín. “Se está intentando instalar que me reuní con Juan Darthés. Lo cual es completamente falso”, expresó.
Según explicó, la situación se limitó a un episodio casual en un bar, donde fue abordada por una mujer que luego se identificó como la pareja del actor. “Yo estaba comiendo, fui al baño y al salir me encontré con una mujer que me dijo que estaba orando por mí. En ese momento no sabía quién era, hasta que al final me dijo que era su mujer. Con él no hablé absolutamente nada”, detalló.
En su descargo, la abogada también manifestó su incomodidad por la difusión de estas versiones y fue categórica al respecto: “No me gusta ver mi nombre vinculado a una persona condenada por violación”.
Por último, Páez expresó su postura frente al caso judicial que involucra al actor y remarcó su acompañamiento a la denunciante: “Como mujer, respeto y me solidarizo con Thelma”, concluyó.
Posteo Agostina Páez