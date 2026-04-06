Instituto se hizo fuerte de local y le sacó el invicto a Defensa y Justicia

Con goles de Guerra y Tissera, la Gloria se impuso 2-0 ante el Decano, que perdió su primer partido del año en Alta Córdoba.

06/04/2026

Instituto Atlético Central Córdoba derrotó 2 a 0 a Defensa y Justicia por la fecha 13 del Torneo Apertura y logró un triunfo clave que además significó el fin del invicto del Halcón en la temporada.

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El conjunto cordobés abrió el marcador a los 24 minutos del primer tiempo. Tras un cabezazo de Jonathan Galván, apareció Nicolás Guerra para desviar la pelota y vencer al arquero Cristopher Fiermarín.

En un partido con pocas situaciones claras, el equipo local supo aprovechar sus momentos. Ya en el segundo tiempo, Matías Tissera selló la victoria a los 37 minutos con un potente remate dentro del área que dejó sin respuestas al arquero visitante.

De esta manera, la Gloria fue efectiva en los momentos clave y terminó asegurando un triunfo que le permite seguir con aspiraciones de clasificación.

Cómo quedaron en la tabla

Con este resultado, Instituto llegó a 14 puntos y quedó a tres unidades de Independiente, que actualmente ocupa el último puesto de clasificación a la siguiente fase en la Zona A.

Por su parte, Defensa y Justicia sufrió su primera derrota del año, aunque se mantiene en el quinto lugar con 19 puntos, todavía en zona expectante dentro del grupo.

El equipo cordobés intentará sostener la levantada en las próximas fechas, mientras que el Halcón buscará recuperarse rápidamente para no perder terreno en la pelea por la clasificación