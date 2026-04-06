Artemis II: la nave retomó la comunicación con la Tierra luego de sobrevolar el lado oculto de la Luna

La misión Artemis II de la NASA hizo historia al superar el récord de distancia humana respecto de la Tierra durante su sobrevuelo lunar. La tripulación ya observa la cara oculta de la Luna en una transmisión en vivo que capta la atención del mundo.

Hoy 21:03

La misión Artemis II de la NASA volvió a marcar un hito en la exploración espacial: su tripulación rompió el récord de la mayor distancia recorrida por seres humanos respecto de la Tierra, superando la marca histórica de la Apollo 13.

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A bordo de la nave Orion, los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen se convirtieron en las personas que más lejos han estado de nuestro planeta, al superar los 400.171 kilómetros que había alcanzado la tripulación del Apolo 13 en 1970.

La histórica misión despegó el pasado 1 de abril desde el Centro Espacial Kennedy y tiene una duración estimada de diez días. Su objetivo principal es orbitar la Luna y regresar a la Tierra, marcando el camino para el regreso definitivo del ser humano al satélite natural tras más de medio siglo.

Un momento histórico: la cara oculta de la Luna

Uno de los momentos más esperados se produjo este lunes 6 de abril, cuando la nave superó el récord de distancia y permitió a la tripulación observar y registrar imágenes de la cara oculta de la Luna, una región que no es visible desde la Tierra.

“Es increíble ver este lado de la Luna”, expresó Christina Koch desde la cápsula Orion, mientras los astronautas se ubicaban junto a las ventanas para capturar imágenes inéditas con cámaras a bordo.

La misión entró así en una fase clave: el sobrevuelo lunar. Según lo previsto, el punto de mayor acercamiento al satélite se produce alrededor de las 20:00, en un momento crucial para la recolección de datos e imágenes.

Cobertura en vivo y expectativa global

La NASA organizó una cobertura especial con transmisiones diarias, y este lunes se concentra uno de los eventos más atractivos de toda la misión, seguido en vivo por millones de personas en todo el mundo.

El streaming oficial permite observar en tiempo real las imágenes captadas por la nave Orion, así como escuchar las comunicaciones de la tripulación durante este momento histórico.

La misión Artemis II representa un paso fundamental en el programa Artemis, que busca establecer una presencia humana sostenible en la Luna y preparar el camino para futuras misiones tripuladas a Marte.