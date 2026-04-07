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El municipio inició una obra de pavimentación en el barrio Dorrego

Las tareas se desarrollan en calle Tierra del Fuego, en el marco del Plan de Mejoramiento Integral de Calles.

Hoy 13:48
La Banda

La Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de La Banda inició la obra de pavimentación sobre calle Tierra del Fuego entre Dorrego y avenida Aristóbulo del Valle.

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En este sentido, se concretaron los trabajos de nivelación y perfilado en donde posteriormente se colocará el pavimento que tendrá una extensión de 120 metros lineales en este sector del barrio Dorrego.

Al respecto, se destacó que estas acciones se enmarcan en el “Plan de Mejoramiento Integral de Calles”, impulsado desde la gestión del intendente Ing. Roger Nediani, que tiene el objetivo de optimizar la circulación de vehículos y peatones.

Finalmente, se solicitó a los vecinos que circulen con precaución por el sector en el que se encuentran trabajando las maquinarias municipales en donde se encuentra interrumpido en tránsito vehicular.

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