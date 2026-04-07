Escándalo por presunta estafa al IOSEP: investigan a un bioquímico por facturar prácticas que no se habrían realizado

La denuncia fue presentada por un docente que detectó irregularidades en su historial médico. La Justicia busca determinar el alcance del presunto fraude al Estado provincial.

Hoy 15:45

Una investigación judicial se encuentra en marcha tras la denuncia por una presunta estafa al Estado provincial a través del Instituto de Obra Social del Empleado Provincial (IOSEP), que involucra a un bioquímico de la ciudad de Las Termas de Río Hondo. Según trascendió, el profesional habría facturado análisis clínicos que los afiliados no se habrían realizado, generando un posible perjuicio económico significativo.

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El caso salió a la luz a partir de la presentación realizada por un docente, quien el pasado miércoles 18 de marzo de 2026 detectó irregularidades al intentar realizarse estudios médicos en un centro de salud local. Allí le informaron que no podía acceder a las prácticas debido a que, supuestamente, ya se las había realizado en diciembre en otro laboratorio, por lo que debía abonarlas de manera particular.

Ante esta situación, el denunciante inició averiguaciones por su cuenta y constató que no se había realizado ningún análisis durante ese período. Posteriormente, se dirigió al IOSEP, donde le brindaron información detallada sobre prácticas médicas autorizadas a su nombre.

La investigación avanzó luego de que el docente se comunicara con el Colegio Bioquímico de Santiago del Estero, desde donde le informaron fechas específicas —30 de julio, 30 de septiembre y 30 de diciembre de 2025— en las que el bioquímico habría registrado prácticas inexistentes, presuntamente falsificando firmas para cobrar los servicios a la obra social.

La causa es impulsada por el fiscal Emanuel Sabater, quien ordenó una serie de medidas para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad de los involucrados. No se descarta que existan otros afiliados afectados por maniobras similares.

En ese marco, el denunciante solicitó que la investigación avance “hasta las últimas consecuencias” y pidió a los afiliados del IOSEP que verifiquen si fueron víctimas de situaciones similares.

Mientras tanto, la Justicia continúa recolectando pruebas con el objetivo de establecer el alcance del presunto fraude y determinar si hubo participación de terceros en la maniobra denunciada.