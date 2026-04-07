Pakistán pidió a Estados Unidos e Irán una prórroga de dos semanas para avanzar en las negociaciones

El premier paquistaní solicitó a las autoridades iraníes que abrieran el paso durante ese mismo período, "como gesto de buena voluntad".
El primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, hizo un llamamiento a todas las partes involucradas en el conflicto de Medio Oriente para respetar "un alto el fuego de dos semanas" para permitir que la diplomacia alcance una solución definitiva.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
Sharif solicitó a las autoridades iraníes que abrieran el estrecho de Ormuz durante ese mismo período, "como gesto de buena voluntad", e instó al presidente estadounidense, Donald Trump, a "prorrogar dos semanas el plazo" para la intervención en Irán.
El primer ministro afirmó que los esfuerzos diplomáticos para una resolución pacífica del conflicto avanzan "a buen ritmo".
En desarrollo...