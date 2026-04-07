Pakistán pidió a Estados Unidos e Irán una prórroga de dos semanas para avanzar en las negociaciones

El premier paquistaní solicitó a las autoridades iraníes que abrieran el paso durante ese mismo período, "como gesto de buena voluntad".

Hoy 17:14
Shehbaz Sharif

El primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, hizo un llamamiento a todas las partes involucradas en el conflicto de Medio Oriente para respetar "un alto el fuego de dos semanas" para permitir que la diplomacia alcance una solución definitiva.

Sharif solicitó a las autoridades iraníes que abrieran el estrecho de Ormuz durante ese mismo período, "como gesto de buena voluntad", e instó al presidente estadounidense, Donald Trump, a "prorrogar dos semanas el plazo" para la intervención en Irán.

El primer ministro afirmó que los esfuerzos diplomáticos para una resolución pacífica del conflicto avanzan "a buen ritmo".

En desarrollo...

