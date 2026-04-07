Árbitro confirmado para la visita de Central Córdoba a Vélez por el Torneo Apertura

El Ferroviario enfrentará el lunes al Fortín buscando volver al triunfo.
Central Córdoba ya conoce a las autoridades arbitrales para su próximo compromiso ante Vélez Sarsfield, por la fecha 14 de la Zona A del Torneo Apertura. El encuentro se disputará el lunes desde las 21.30 en el Estadio José Amalfitani.
El Ferroviario buscará volver al triunfo en un partido importante para sus aspiraciones en el campeonato, mientras que el Fortín intentará hacerse fuerte como local.
El encuentro entre Central Córdoba y Vélez comenzará a las 21.30 y será televisado por la señal TNT Sports.
Fecha 14
Viernes 10 de abril
21.00 Belgrano -Aldosivi – Zona B (TNT Sports)
Árbitro: Daniel Zamora
Árbitro asistente 1: Juan Mamani
Árbitro asistente 2: Joaquin Badano
Cuarto árbitro: Yamil Possi
VAR: Leandro Rey Hilfer
AVAR: Mauro Ramos Errasti
Sábado 11 de abril
15.00 Deportivo Riestra – Instituto – Zona A (TNT Sports)
Árbitro: Nazareno Arasa
Árbitro asistente 1: Diego Martin
Árbitro asistente 2: Mariana Dure
Cuarto árbitro: Alejandro Scionti
VAR: Germán Delfino
AVAR: Diego Romero
15.30 Ind. Rivadavia Mza. – Argentinos – Zona B (ESPN Premium)
Árbitro: Darío Herrera
Árbitro asistente 1: Damián Espinoza
Árbitro asistente 2: Federico Cano
Cuarto árbitro: Nelson Sosa
VAR: Gastón Monsón Brizuela
AVAR: Facundo Rodríguez
17.15 Estudiantes – Unión – Zona A (TNT Sports)
Árbitro: Yael Falcón Perez
Árbitro asistente 1: Hugo Paez
Árbitro asistente 2: Daiana Milone
Cuarto árbitro: Lucas Comesaña
VAR: Fernando Espinoza
AVAR: José Castelli
19.30 Boca – Independiente – Zona A (TNT Sports)
Árbitro: Andrés Merlos
Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri
Árbitro asistente 2: Diego Bonfa
Cuarto árbitro: Matías Billone
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Mariano Ascenzi
21.45 Estudiantes (Río Cuarto) – Barracas Central – Zona B (ESPN Premium)
Árbitro: Pablo Dóvalo
Árbitro asistente 1: Pablo González
Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli
Cuarto árbitro: Gastón Iglesias
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Eduardo Lucero
Domingo 12 de abril
15.00 Newell’s – San Lorenzo – Zona A (ESPN Premium)
Árbitro: Sebastián Martinez
Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro asistente 2: Lucas Ripoli
Cuarto árbitro: Dario Sandoval
VAR: José Carreras
AVAR: Diego Verlota
15.00 Platense – Gimnasia (Mza.) – Zona A (TNT Sports)
Árbitro: Juan Pablo Loustau
Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba
Árbitro asistente 2: Lucas Pardo
Cuarto árbitro: Guido Mascheroni
VAR: Nicolás Lamolina
AVAR: Walter Ferreyra
17.30 Atlético Tucumán – Tigre – Zona B (ESPN Premium)
Árbitro: Pablo Echaverría
Árbitro asistente 1: Iván Núñez
Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda
Cuarto árbitro: Pablo Núñez
VAR: Sebastián Habib
AVAR: Gastón Suárez
17.30 Huracán – Rosario Central – Zona B (TNT Sports)
Árbitro: Fernando Echenique
Árbitro asistente 1: Gerardo Lencina
Árbitro asistente 2: Erik Grunmann
Cuarto árbitro: Adrián Nuñez Rodriguez
VAR: Hernán Mastrángelo
AVAR: Gastón Iglesias
20.00 Racing – River – Zona B (ESPN Premium)
Árbitro: Sebastián Zunino
Árbitro asistente 1: Facundo Rodriguez
Árbitro asistente 2: José Castelli
Cuarto árbitro: Jorge Broggi
VAR: Ariel Penel
AVAR: Lucas Comesaña
Lunes 13 de abril
16.30 Sarmiento – Gimnasia – Zona B (TNT Sports)
Árbitro: Álvaro Carranza
Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
Árbitro asistente 2: Belén Bevilacqua
Cuarto árbitro: Facundo Rojo Casal
VAR: Adrián Franklin
AVAR: Julio Fernández
16.30 Defensa y Justicia – Talleres – Zona A (ESPN Premium)
Árbitro: Luis Lobo Medina
Árbitro asistente 1: Marcelo Bistocco
Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo
Cuarto árbitro: Cristian Cernadas
VAR: Hector Paletta
AVAR: Javier Uziga
19.00 Lanús – Banfield – Interzonal (ESPN Premium)
Árbitro: Nicolás Ramirez
Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
Árbitro asistente 2: Cristian Navarro
Cuarto árbitro: Fernando Echenique
VAR: Facundo Tello
AVAR: Federico Cano
21.30 Vélez – Central Córdoba – Zona A (TNT Sports)
Árbitro: Bruno Amiconi
Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Árbitro asistente 2: Lucas Germanotta
Cuarto árbitro: Mariano Negrete
VAR: Diego Ceballos
AVAR: Ernesto Callegari