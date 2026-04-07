Árbitro confirmado para la visita de Central Córdoba a Vélez por el Torneo Apertura

El Ferroviario enfrentará el lunes al Fortín buscando volver al triunfo.

Hoy 18:44

Central Córdoba ya conoce a las autoridades arbitrales para su próximo compromiso ante Vélez Sarsfield, por la fecha 14 de la Zona A del Torneo Apertura. El encuentro se disputará el lunes desde las 21.30 en el Estadio José Amalfitani.

El Ferroviario buscará volver al triunfo en un partido importante para sus aspiraciones en el campeonato, mientras que el Fortín intentará hacerse fuerte como local.

La terna arbitral confirmada

Bruno Amiconi será el árbitro principal del partido.

El resto del equipo arbitral estará compuesto por:

Asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Asistente 2: Lucas Germanotta

Cuarto árbitro: Mariano Negrete

VAR: Diego Ceballos

AVAR: Ernesto Callegari

Hora y TV del partido

El encuentro entre Central Córdoba y Vélez comenzará a las 21.30 y será televisado por la señal TNT Sports.

PROGRAMACIÓN COMPLETA

Fecha 14

Viernes 10 de abril

21.00 Belgrano -Aldosivi – Zona B (TNT Sports)

Árbitro: Daniel Zamora

Árbitro asistente 1: Juan Mamani

Árbitro asistente 2: Joaquin Badano

Cuarto árbitro: Yamil Possi

VAR: Leandro Rey Hilfer

AVAR: Mauro Ramos Errasti

Sábado 11 de abril

15.00 Deportivo Riestra – Instituto – Zona A (TNT Sports)

Árbitro: Nazareno Arasa

Árbitro asistente 1: Diego Martin

Árbitro asistente 2: Mariana Dure

Cuarto árbitro: Alejandro Scionti

VAR: Germán Delfino

AVAR: Diego Romero



15.30 Ind. Rivadavia Mza. – Argentinos – Zona B (ESPN Premium)

Árbitro: Darío Herrera

Árbitro asistente 1: Damián Espinoza

Árbitro asistente 2: Federico Cano

Cuarto árbitro: Nelson Sosa

VAR: Gastón Monsón Brizuela

AVAR: Facundo Rodríguez



17.15 Estudiantes – Unión – Zona A (TNT Sports)

Árbitro: Yael Falcón Perez

Árbitro asistente 1: Hugo Paez

Árbitro asistente 2: Daiana Milone

Cuarto árbitro: Lucas Comesaña

VAR: Fernando Espinoza

AVAR: José Castelli



19.30 Boca – Independiente – Zona A (TNT Sports)

Árbitro: Andrés Merlos

Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri

Árbitro asistente 2: Diego Bonfa

Cuarto árbitro: Matías Billone

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Mariano Ascenzi



21.45 Estudiantes (Río Cuarto) – Barracas Central – Zona B (ESPN Premium)

Árbitro: Pablo Dóvalo

Árbitro asistente 1: Pablo González

Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli

Cuarto árbitro: Gastón Iglesias

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Eduardo Lucero

Domingo 12 de abril

15.00 Newell’s – San Lorenzo – Zona A (ESPN Premium)

Árbitro: Sebastián Martinez

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Lucas Ripoli

Cuarto árbitro: Dario Sandoval

VAR: José Carreras

AVAR: Diego Verlota



15.00 Platense – Gimnasia (Mza.) – Zona A (TNT Sports)

Árbitro: Juan Pablo Loustau

Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba

Árbitro asistente 2: Lucas Pardo

Cuarto árbitro: Guido Mascheroni

VAR: Nicolás Lamolina

AVAR: Walter Ferreyra



17.30 Atlético Tucumán – Tigre – Zona B (ESPN Premium)

Árbitro: Pablo Echaverría

Árbitro asistente 1: Iván Núñez

Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda

Cuarto árbitro: Pablo Núñez

VAR: Sebastián Habib

AVAR: Gastón Suárez



17.30 Huracán – Rosario Central – Zona B (TNT Sports)

Árbitro: Fernando Echenique

Árbitro asistente 1: Gerardo Lencina

Árbitro asistente 2: Erik Grunmann

Cuarto árbitro: Adrián Nuñez Rodriguez

VAR: Hernán Mastrángelo

AVAR: Gastón Iglesias



20.00 Racing – River – Zona B (ESPN Premium)

Árbitro: Sebastián Zunino

Árbitro asistente 1: Facundo Rodriguez

Árbitro asistente 2: José Castelli

Cuarto árbitro: Jorge Broggi

VAR: Ariel Penel

AVAR: Lucas Comesaña

Lunes 13 de abril

16.30 Sarmiento – Gimnasia – Zona B (TNT Sports)

Árbitro: Álvaro Carranza

Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo

Árbitro asistente 2: Belén Bevilacqua

Cuarto árbitro: Facundo Rojo Casal

VAR: Adrián Franklin

AVAR: Julio Fernández



16.30 Defensa y Justicia – Talleres – Zona A (ESPN Premium)

Árbitro: Luis Lobo Medina

Árbitro asistente 1: Marcelo Bistocco

Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo

Cuarto árbitro: Cristian Cernadas

VAR: Hector Paletta

AVAR: Javier Uziga



19.00 Lanús – Banfield – Interzonal (ESPN Premium)

Árbitro: Nicolás Ramirez

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti

Árbitro asistente 2: Cristian Navarro

Cuarto árbitro: Fernando Echenique

VAR: Facundo Tello

AVAR: Federico Cano



21.30 Vélez – Central Córdoba – Zona A (TNT Sports)

Árbitro: Bruno Amiconi

Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Árbitro asistente 2: Lucas Germanotta

Cuarto árbitro: Mariano Negrete

VAR: Diego Ceballos

AVAR: Ernesto Callegari