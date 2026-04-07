Barracas Central hace su estreno internacional ante Vasco da Gama por la Sudamericana

El Guapo enfrentará al conjunto brasileño desde las 19 en el estadio Florencio Sola por la primera fecha del Grupo G.

Hoy 00:02

Barracas Central vivirá una jornada histórica este martes cuando enfrente a Vasco da Gama desde las 19.00 en el Estadio Florencio Sola, por la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026.

Será el debut absoluto en torneos internacionales para el equipo argentino, que buscará dar la sorpresa frente a un rival con mayor experiencia continental.

Barracas quiere dejar atrás la última derrota

El equipo dirigido por el Guapo llegaba con una racha de cinco partidos sin perder, aunque en la última fecha del Torneo Apertura cayó 2 a 1 frente a Sarmiento de Junín como local. Actualmente suma 16 puntos en la Zona B.

Más allá del presente en el torneo local, el gran objetivo del semestre será realizar una buena campaña en un grupo exigente de la Sudamericana. Barracas logró su clasificación tras finalizar décimo en la tabla anual del fútbol argentino.

Vasco da Gama, un rival de peso

Por el lado visitante, Vasco da Gama accedió a esta competencia tras finalizar 14° en el Campeonato Brasileño de Serie A 2025, siendo el último equipo en obtener el boleto.

Actualmente, el equipo brasileño se ubica octavo en su campeonato con 12 puntos, aunque lejos del líder Palmeiras, que suma 22 unidades.

Un cambio de estadio obligado

Barracas Central no podrá jugar en su estadio habitual, el Estadio Claudio Tapia, debido a que no cumple con los requisitos exigidos por la CONMEBOL.

Por ese motivo, el equipo hará de local en el estadio de Club Atlético Banfield durante toda su participación en el certamen.

Datos del partido

Hora: 19.00

19.00 TV: D Sports

D Sports Árbitro: Carlos Betancur

Carlos Betancur VAR: Leonard Mosquera

Leonard Mosquera Estadio: Florencio Sola

Barracas Central buscará comenzar con el pie derecho su primera experiencia internacional y escribir una página dorada en la historia del club.