Mercados: el ultimátum de Trump golpea a las acciones argentinas y sube el riesgo país

Los papeles de compañías locales caen casi 4% en Wall Street, mientras que los bonos retroceden y el petróleo se posiciona encima de los US$110.

Hoy 17:13

l mercado está a la expectativa del ultimátum que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le hizo a Irán. Ante la amenaza de que esta noche “morirá toda una civilización”, en referencia a los ataques militares que se harían sobre la infraestructura energética y civil iraní, el rojo se apodera de las pantallas financieras globales. A nivel local, el riesgo país sube y las acciones retroceden.

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Cerca del cierre de la rueda, casi todas las acciones argentinas que cotizan en Wall Street (ADR) operan en terreno negativo. El sector financiero es el más perjudicado: los papeles de Edenor se hunden un 2,9%, seguidos por Irsa (-2,9%), Banco Supervielle (-2,9%) y Cresud (-2,8%).

En cambio, las energéticas muestran una ligera tendencia al alza, en una rueda donde el precio del petróleo Brent alcanza los US$110 por barril. La acción de Transportadora de Gas del Sur avanza un 0,6% y se destaca en una jornada de rojos, mientras que YPF trepa apenas 0,3%.

“La línea de tiempo trazada por Trump vence hoy a las 21 horas de nuestro país. La tensión parece crecer por estas horas, y si bien los mercados no parecen estar en modo pánico, se observa cierto nerviosismo y posicionamiento risk off (aversión al riesgo)“, señalaron los analistas de Delphos Investment.

En Wall Street, las caídas se moderaron con el correr de las horas. Actualmente, el índice S&P 500, que reúne a las 500 empresas más importantes que cotizan en la Bolsa de Nueva York, retrocede apenas 0,1%. El accionario Nasdaq se hunde un 0,18%, mientras que el industrial Dow Jones cede 0,26%. El rojo también se replicó en la Bolsa de Londres (-0,84%), la de París (-0,67%) y la de Madrid (-0,64%).

En esa misma línea, el índice accionario S&P Merval opera con una baja del 1% y cotiza en 2.975.356 unidades, equivalentes a US$1998 al ajustar por los dólares financieros (-1,6%). En el panel principal, las mayores caídas son para Aluar (-4,9%), Edenor (-3,9%) y Sociedad Comercial del Plata (-3,5%).

El riesgo país también se ve afectado por el conflicto en Medio Oriente. Aunque a finales de enero de este año el índice elaborado por el JP Morgan llegó a perforar la barrera de los 500 puntos básicos, en un contexto de fuerte compra de reservas del Banco Central (BCRA), desde que se inició la guerra a finales de febrero el indicador tendió al alza. Actualmente, se ubica en 615 puntos básicos, unas cuatro unidades más que el cierre anterior (+0,65%).

La suba del riesgo país se debe a la caída que presentan los bonos soberanos de deuda. Este martes, los títulos Bonares bajan hasta 0,65% (AL41D), mientras que los Globales retroceden un 1% (GD38D).

“El entorno de aversión al riesgo ha presionado a los bonos argentinos, pese a la profundización del proceso de acumulación de reservas por parte del Banco Central. Entendemos que el BCRA dispone de una ventana de oportunidad mientras dura el período de liquidación de la cosecha para comprar dólares en 2026. Los bonos soberanos en dólares todavía cotizan entre 200 y 250 puntos básicos por encima del promedio de los países con calificación B-, y las noticias sobre posibles mejoras crediticias, junto con un potencial financiamiento bilateral, podrían actuar como catalizadores positivos", analizaron desde Balanz Capital.

Dólar hoy

A la espera de que las liquidaciones del complejo agroexportador se aceleren en las próximas semanas y sumen oferta al mercado de cambios, hoy las cotizaciones operaron sin grandes cambios. Este fue el caso del tipo de cambio mayorista, que cerró a $1392,82, equivalente a un avance diario de $2,03 (+0,15%).

El dólar oficial minorista se mantuvo sin cambios a $1415 en las pantallas del Banco Nación. Mientras que al analizar el precio al que se negocia en otros bancos, el valor promedio del mercado fue de $1418,77, de acuerdo con el relevamiento diario de entidades financieras que realiza el BCRA.

Por otro lado, el dólar MEP aparece en las pantallas del mercado de capitales a $1432,08, unos $2,51 más frente al cierre anterior (+0,2%). En tanto, el contado con liquidación (CCL) cotiza a $1488,14, un avance de $7,31 más que el cierre anterior (+0,5%).

“El BCRA comienza un mes en el que la aceleración de la liquidación del agro seguramente le permita incrementar las compras en el mercado cambiario. Abril será un mes determinante, ya que permitirá estimar la magnitud del ritmo de compras oficiales mientras dure la cosecha gruesa”, señalaron desde Portfolio Personal de Inversiones (PPI).