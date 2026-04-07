El pedido de Boca a sus hinchas a horas del debut en la Copa Libertadores en Chile

El club xeneize realizó un posteo dirigido a sus hinchas en la previa del choque de esta noche ante Universidad Católica.

Hoy 15:44

A horas de su regreso a la Copa Libertadores, Boca Juniors publicó un mensaje dirigido a los hinchas que viajarán a Chile para el debut ante Universidad Católica. El club solicitó evitar cualquier tipo de cántico ofensivo o provocación contra el rival y los simpatizantes locales.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Desde la dirigencia del Xeneize remarcaron la importancia de mantener el respeto durante este primer compromiso internacional. A través de sus redes sociales, la institución fue clara: pidió evitar expresiones discriminatorias, racistas o xenófobas, advirtiendo que este tipo de conductas pueden derivar en duras sanciones.

El mensaje de Boca a sus hinchas

“Solicitamos evitar cánticos o expresiones ofensivas hacia el rival o el público local. Cualquier manifestación racista o xenófoba será sancionada severamente y puede derivar en sanciones deportivas y económicas por parte de la Conmebol”, expresó el club en el comunicado oficial.

La advertencia llega en un contexto donde la CONMEBOL endureció en los últimos años las penas ante episodios de discriminación dentro de los estadios.

Las posibles sanciones que preocupan a los clubes

El organismo sudamericano viene aplicando un reglamento más estricto en materia disciplinaria. Las sanciones pueden incluir multas económicas, cierres parciales de tribunas, suspensión de partidos e incluso quita de puntos, dependiendo de la gravedad de los hechos.

En este escenario, Boca busca evitar cualquier situación que pueda perjudicar al equipo en su objetivo de ser protagonista nuevamente en el torneo continental más importante de Sudamérica.