Franco Colapinto amplía el circuito de su exhibición en Buenos Aires ante una convocatoria récord

Ante la expectativa de recibir una multitud, los organizadores extendieron el trazado en Palermo para sumar espacios destinados al público sin entrada.

Hoy 15:38

La exhibición que protagonizará el piloto argentino Franco Colapinto en Buenos Aires sumó una modificación importante en su trazado original debido a la enorme expectativa que generó el evento previsto para el domingo 26 de abril. La organización confirmó una ampliación del circuito para facilitar la circulación del público y mejorar la experiencia de los fanáticos.

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El recorrido inicial, que contemplaba 2 kilómetros, ahora tendrá 900 metros adicionales (ida y vuelta) sobre la Avenida del Libertador en dirección este. La decisión responde a una convocatoria que podría rondar el medio millón de personas en la zona de Palermo, donde se desarrollará el espectáculo.

Cómo será el circuito de la exhibición de Franco Colapinto

Según informó el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el nuevo trazado abarcará un sector más amplio. El tramo sobre Avenida del Libertador se extenderá desde el puente ubicado a metros de Bullrich hasta la zona de Casares/Ugarteche. Además, el circuito incluirá un paso por Avenida Sarmiento entre Figueroa Alcorta y Libertador.

El objetivo de esta ampliación es descomprimir los sectores más concurridos y permitir que más personas puedan disfrutar del evento, especialmente quienes no tengan acceso a los espacios preferenciales.

Los precios de los sectores preferenciales

Tras agotarse en menos de una hora la preventa, la venta general de entradas comenzará este martes desde las 16. Los valores confirmados son:

YPF Energía Argentina Trackside Sarmiento: 80.000 pesos (sin costo de servicio)

80.000 pesos (sin costo de servicio) Mercado Libre Grandstand Monumento: 180.000 pesos

180.000 pesos Latin Securities Grandstand Libertador: 180.000 pesos

180.000 pesos Motorola Grandstand Dorrego: 180.000 pesos

El histórico auto que manejará Colapinto

Colapinto realizará la exhibición a bordo de un Lotus E20, un monoplaza de Fórmula 1 utilizado en la temporada 2012 por el equipo Lotus F1 Team y que fue conducido por los pilotos Kimi Räikkönen y Romain Grosjean.

El reglamento de la Fórmula 1 impide el uso de autos actuales fuera de competencias oficiales, por lo que este tipo de exhibiciones se realizan con modelos históricos.

Será además la primera demostración de un Fórmula 1 en Buenos Aires desde 2011, cuando el australiano Daniel Ricciardo manejó un Red Bull RB7, el mismo coche con el que Sebastian Vettel se consagró campeón esa temporada.