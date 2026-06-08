Investigación en Salta revela fraudes en pensiones de invalidez

En el municipio de Anta, se investiga un fraude mensual de $3.500 millones relacionado con pensiones de invalidez no legítimas, involucrando a médicos y exfuncionarios públicos.

Hoy 01:38

Médicos, bioquímicos y exfuncionarios municipales están siendo investigados por su implicación en el otorgamiento irregular de pensiones por invalidez en la localidad de Anta, Salta.

Las autoridades judiciales han confirmado que al menos 25 personas están bajo investigación en un extenso expediente federal, el cual se ha visto fortalecido por nueve allanamientos recientes en Joaquín V. González y otras localidades.

Este operativo se centra en 22.000 beneficios de pensiones, de los cuales aproximadamente 10.000 han sido marcados como sospechosos, lo que sugiere un posible fraude que podría ascender a 3.500 millones de pesos mensuales.

Desde octubre de 2025, el caso ha sido declarado complejo por el Juzgado Federal de Garantías 2, que ha asignado un equipo multidisciplinario de investigadores para analizar las pruebas recolectadas durante más de un año.

La investigación ha revelado una estructura operativa que combina a profesionales de la salud y funcionarios que otorgan beneficios económicos a personas sin enfermedades, a cambio de favores electorales.

Las indagaciones iniciales se remontan a fines de 2024 y están vinculadas a otro caso en Chaco, donde un médico de Joaquín V. González fue implicado por extender certificados de discapacidad falsos.

La red fraudulenta, que involucraba a punteros políticos y profesionales de la salud, utilizaba laboratorios propios para falsificar resultados de estudios médicos, apuntando a un sistema bien organizado de fraude administrativo.