Enojo con Navarro Montoya: comunicado de Santamarina y nueva acusación

El abogado de los comerciantes indicó que el ex arquero de Boca se comunicó con sus clientes y de mala forma, sin querer pagar la deuda millonaria.

Hoy 15:30

El ex arquero de Boca Juniors, Carlos Fernando Navarro Montoya, volvió a quedar en el centro de la polémica luego de que el abogado de los dueños de un restaurante de Tandil anunciara que realizará una denuncia penal y civil por una deuda superior a los 10 millones de pesos.

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Según informaron fuentes del caso, el abogado Ignacio Barrios presentará la demanda no solo por la deuda, sino también porque el ex entrenador se habría contactado con los propietarios sin previo aviso, en malos términos y sin mostrar voluntad de pago.

El comunicado de Santamarina

En medio del conflicto, el club Santamarina de Tandil, donde Navarro Montoya se desempeñó como director técnico, publicó un comunicado en el que negó tener cualquier tipo de deuda con el ex futbolista o con el comercio gastronómico.

“Al momento de asumir esta comisión no se registran reclamos del entrenador en cuestión. Su contrato ha sido cancelado y por lo tanto está terminado sin que exista reclamo alguno de las partes”, señaló la institución.

Además, el texto agrega que el club no mantiene deuda ni reclamo alguno ni con Navarro Montoya ni con el restaurante que lo acusa por los consumos impagos.

Los detalles de la acusación

De acuerdo al relato de los propietarios del local, el ex arquero y parte de su cuerpo técnico habrían consumido en el restaurante durante casi un año sin abonar los gastos. “Estuvo un año comiendo de arriba”, afirmó uno de los responsables del comercio.

Los denunciantes aseguran contar con tickets firmados por el propio Navarro Montoya donde figuran fechas, montos y detalles de los consumos. También sostienen tener registros de cámaras de seguridad y testimonios que respaldarían la acusación.

Su paso como entrenador

Navarro Montoya dirigió a Santamarina durante siete partidos oficiales, con un saldo de una victoria, cuatro empates y dos derrotas. Tras una campaña irregular, dejó su cargo en abril de 2025.

Por su parte, el ex DT manifestó su sorpresa por la situación y aseguró: “Me parece extraña la actitud de los dueños porque tuve una buena relación mientras iba al lugar”.