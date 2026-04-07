Independiente Rivadavia afronta su histórico debut en la Copa Libertadores ante Bolívar en Mendoza

La Lepra mendocina recibirá al conjunto boliviano desde las 19 en el estadio Malvinas Argentinas por la primera fecha del Grupo.

Hoy 00:01

Independiente Rivadavia enfrentará este martes a Club Bolívar desde las 19.00 en el Estadio Malvinas Argentinas, en el marco de la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

El equipo dirigido por Alfredo Berti atraviesa un gran presente en el torneo local y buscará trasladar ese rendimiento a su estreno en el certamen continental.

La Lepra es el mejor equipo del Torneo Apertura, donde suma 26 puntos y lidera en soledad la Zona B y la tabla anual. El conjunto mendocino acumula ocho victorias, dos empates y dos derrotas, números que lo posicionan como uno de los grandes protagonistas de la temporada.

Además, Independiente Rivadavia aseguró su participación en esta Libertadores tras consagrarse campeón de la Copa Argentina 2025. En aquella final histórica, derrotó a Argentinos Juniors por 5 a 3 en los penales, luego de igualar 2 a 2 en el tiempo reglamentario, logrando así el primer título de su historia.

Un cambio obligado de estadio

El conjunto mendocino no podrá jugar en su habitual casa, el Estadio Bautista Gargantini, ya que no cumple con los requisitos exigidos por la CONMEBOL. Por este motivo, disputará sus partidos como local en el Malvinas Argentinas durante su participación en el torneo.

Bolívar, un rival con experiencia copera

Por su parte, Bolívar llega tras finalizar segundo en la liga boliviana con 68 puntos, apenas tres menos que el campeón Always Ready.

El conjunto de La Paz es un habitual participante de la Libertadores y buscará dar el golpe como visitante ante uno de los equipos sensación del fútbol argentino.

Datos del partido

Hora: 19.00

19.00 TV: Fox Sports

Fox Sports Árbitro: José Cabero

José Cabero VAR: Juan Lara

Juan Lara Estadio: Malvinas Argentinas (Mendoza)

Independiente Rivadavia intentará comenzar con una victoria su primera experiencia en la fase de grupos y seguir haciendo historia a nivel internacional.