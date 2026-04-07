Tucumán: detenido por intento de homicidio tras choque intencional

Un hombre fue detenido en Tucumán bajo prisión preventiva tras intentar matar a su pareja al chocar su camioneta contra un inmueble, según el Ministerio Público Fiscal.

Hoy 13:29

Un hombre ha sido detenido bajo prisión preventiva en Tucumán, tras ser acusado de intentar matar a su pareja al chocar su camioneta intencionalmente contra un inmueble. El incidente ocurrió el pasado 28 de marzo, y el Ministerio Público Fiscal solicitó medidas cautelares debido a la gravedad de los hechos.

La Unidad Fiscal Especializada en Homicidios II, liderada por Carlos Sale, está llevando a cabo la investigación. En este contexto, el auxiliar de fiscal Alejandro Daniel Andole ha representado al Ministerio Público, que ha calificado el hecho como homicidio agravado por el vínculo, en grado de tentativa.

El acusado, quien circulaba por avenida América en San Miguel de Tucumán con su pareja y sus dos hijas menores, reaccionó de forma violenta tras una discusión. Según informes, la mujer gritó pidiendo auxilio frente a una garita policial, lo que provocó que el imputado la sujetara del cuello y la amenazara.

Acto seguido, el hombre viró bruscamente y aceleró su camioneta, impactando frontalmente contra un inmueble. La violencia de la colisión fue tal que media camioneta ingresó en la propiedad, lo que podría haber causado daños significativos a terceros.

Tras el choque, el imputado intentó ahorcar a su pareja dentro del vehículo, pero fue interrumpido por la intervención de sus hijas, quienes lograron que ella se liberara y saliera del automóvil. Este hecho ha sido calificado como extremadamente grave por la fiscalía.

El juez correspondiente ha aceptado el plazo solicitado por el Ministerio Fiscal y ha impuesto medidas de coerción de máxima intensidad, ante los riesgos procesales de fuga y entorpecimiento de la investigación.