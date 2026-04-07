“Crea tu propio spa en casa” una propuesta novedosa de la Casa del Bicentenario

La actividad “Arte y belleza infantil” invita a aprender técnicas de spa y diseño de sales aromáticas de manera creativa.

Hoy 13:51

La Casa del Bicentenario de la ciudad de La Banda realizará una actividad denominada “Arte y belleza infantil”, dónde podrán participar niñas y adolescentes desde los 7 hasta los 14 años de edad.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Esta propuesta se llevará a cabo el sábado 11 abril de 17 a 19, en las instalaciones de la Casa del Bicentenario situada en la Avenida Besares y la calle Garay.

Durante el encuentro, las participantes aprenderán a diseñar sales aromatizadas personalizadas combinando esencias, colores y texturas y técnicas de spa.

Las personas interesadas pueden solicitar más información o inscribirse a través del siguiente número 3856225258. Esta iniciativa es arancelada y con cupos limitados.