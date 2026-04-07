"El 80% de los alimentos que consumimos vienen de los pequeños productores"

Durante un diálogo con Radio Panorama, el director de Agencias de Desarrollo Territorial Claudio Nicolau destacó el rol de los pequeños y medianos productores en la economía santiagueña.

Hoy 13:31

El director de agencias de desarrollo territorial, Claudio Nicolau, reflexionó sobre el impacto de estas herramientas en el fortalecimiento de la producción local y la economía familiar en Santiago del Estero.

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“Vincular al gobierno de la provincia con pequeños productores y emprendedores que llevan alimento a la mesa de los santiagueños es clave para lograr un desarrollo territorial sostenible”, aseguró Nicolau en diálogo con Radio Panorama. Según explicó, el 80% de los alimentos que consumimos provienen de la economía familiar, incluidos productores caprinos, porcinos y hortícolas, un dato que subraya la relevancia estratégica del sector.

Las agencias de desarrollo territorial, ya en funcionamiento, buscan no solo facilitar servicios de maquinaria y laboreo, sino también generar un ecosistema de cooperativismo, agricultura familiar y capacitación. Nicolau destacó que estas oficinas representan 12 regiones específicas, con capacidad inicial para atender unas 12 mil producciones y una proyección de más de 20 mil.

“El marketing y la comercialización son esenciales para que los jóvenes se integren al sector productivo, especialmente en un contexto donde las políticas de mercado nacionales dificultan la subsistencia de los productores”, señaló.

Para Nicolau, el respaldo del gobernador Elías Suárez y la credibilidad de las agencias son fundamentales para ejecutar políticas que permitan que los pequeños productores superen las dificultades actuales.

Finalmente, el funcionario resaltó que su labor diaria consiste en mantener un diálogo constante con los productores, asegurando que las políticas provinciales lleguen a quienes realmente las necesitan, consolidando así una red que va más allá de la producción y busca fortalecer toda la economía local.