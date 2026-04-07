Violencia en Chile: le robaron banderas con armas de fuego a hinchas de Boca

En las inmediaciones del hotel en el que se aloja el plantel se produjeron actos delictivos, robo de banderas y hechos de violencia que afectaron a fanáticos del Xeneize.

Hoy 12:54

La previa del debut internacional de Boca Juniors en la Copa Libertadores comenzó de la peor manera. En las inmediaciones del hotel donde se hospeda el plantel en Chile, hinchas del Xeneize fueron víctimas de un violento asalto con armas de fuego antes del partido ante Universidad Católica.

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El hecho ocurrió cerca del Hotel Pullman Vitacura, donde se aloja la delegación argentina. Lo que horas antes había sido un clima de fiesta por la llegada del equipo se transformó en caos cuando un grupo de delincuentes atacó a un simpatizante y robó banderas y pertenencias personales.

Delincuentes armados y sospechas de barras

Según informó el medio chileno AS, siete asaltantes armados, que llevaban indumentaria vinculada a Colo-Colo, interceptaron a un hincha de Boca y le sustrajeron objetos personales por la fuerza.

Medios locales señalan que los agresores podrían estar vinculados a grupos de la barra brava del club chileno, en lo que sería una especie de represalia por un episodio ocurrido en 2023.

En aquel antecedente, simpatizantes de Universidad Católica denunciaron agresiones por parte de hinchas de Boca en las inmediaciones de La Bombonera, cuando intentaron colgar una bandera de su club.

Recuperaron una bandera y buscan evitar nuevos incidentes

De acuerdo a la información difundida, una de las banderas robadas ya fue recuperada y las autoridades trabajan para que el resto de los elementos sustraídos puedan ser devueltos sin que se produzcan nuevos conflictos.

Para el encuentro de esta noche en el Claro Arena, la Conmebol autorizó la presencia de unos 2000 hinchas de Boca, en un operativo que ahora tendrá mayor atención tras los incidentes registrados.

El episodio encendió las alarmas en la organización y en los organismos de seguridad, en una jornada que debía ser una fiesta del fútbol continental y que terminó marcada por la violencia.