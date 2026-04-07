“Ya tengo una más grande”: la frase de wanda nara que sorprendió a sus seguidores

La mediática publicó un mensaje en instagram que generó especulaciones sobre su relación con mauro icardi y la china suárez

Hoy 12:49

Wanda Nara hizo un posteo con doble sentido y dejó a sus seguidores sin palabras. A través de sus historias de Instagram, la mediática escribió: “¿Envidiosa yo? Mirá si voy a tener envidia, si ya tengo una más grande“.

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Si bien en las redes sociales muchos vincularon el llamativo posteo a la pelea entre la conductora y Mauro Icardi, algunos internautas señalaron que podría tratarse de una acción publicitaria con alguna marca.

En enero de este año, luego de blanquear su vínculo con Martín Migueles, Wanda publicó un picante tuit luego de recibir críticas por su nueva relación.

A través de las redes sociales, la mediática tuvo un momento de furia y respondió a los comentarios negativos. “Nunca voy a entender cómo gente que no tiene relación conmigo, no es mi amiga y no compartimos nada, se preocupa tanto por mi bien”, se preguntó la empresaria, en un posteo que compartió en X y más tarde borró.

“Tengo 24 cm de razones para estar más relajada que todos los alterados. Si se ocupan de sus vidas, quizás tendrían un poco de la tranquilidad y felicidad que manejo. Hablar mal sin pruebas o con pruebas falsas habla más de la necesidad de joderle la vida a alguien que de mí”, remarcó.