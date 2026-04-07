Añatuya: policías y paramédicos asistieron a una joven en trabajo de parto

La intervención se dio en medio del temporal y con calles completamente intransitables.

Hoy 11:14

Personal policial y de salud intervino durante la madrugada de este martes en un procedimiento de emergencia para asistir a una joven que se encontraba en trabajo de parto en el barrio San Cayetano.

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El hecho se registró alrededor de la 1, cuando a través del Centro de Monitoreo se alertó sobre la situación en un domicilio ubicado sobre calle Pública. Al arribar al lugar, efectivos de la Comisaría 4ª de la Mujer y la Familia y de Prevención de la Departamental 13 constataron que una joven de 18 años, con un embarazo de 36 semanas, presentaba contracciones avanzadas.

Debido a las intensas lluvias registradas en la zona, las calles se encontraban intransitables, lo que impidió el acceso de la ambulancia hasta la vivienda. Ante esta situación, y bajo las directivas del oficial principal Manuel Silberman, el personal interviniente junto a un paramédico decidió realizar el traslado de manera manual.

La joven fue colocada en una camilla y trasladada a pie durante aproximadamente 200 metros, hasta un sector donde pudo acceder la unidad sanitaria.

Posteriormente, fue estabilizada y trasladada con acompañamiento policial al Hospital Zonal de Añatuya, donde quedó internada en el área de Maternidad bajo supervisión médica.

El procedimiento se desarrolló sin novedades, destacándose la intervención coordinada entre el personal policial y sanitario.