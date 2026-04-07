Jenna Ortega suena fuerte para protagonizar la nueva película de Gremlins

La estrella de Merlian podría liderar el regreso de la icónica saga ochentera que volverá a los cines en 2027.

Hoy 12:01

Tras su papel en Beetlejuice Beetlejuice en 2024, Jenna Ortega está muy cerca de protagonizar Gremlins 3, la nueva entrega de la popular franquicia que se estrenará en noviembre de 2027. Según el insider Daniel Richtman, Warner Bros. le habría ofrecido el papel principal a la actriz, conocida también por su participación en la saga Scream y la serie You.

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La película será dirigida por Chris Columbus, guionista de las dos primeras entregas y responsable de éxitos como Home Alone y Harry Potter and the Philosopher’s Stone. Aunque no se ha confirmado qué personaje interpretará Ortega, se especula que podría encarnar a la hija de Billy (Zach Galligan) y Kate (Phoebe Cates), protagonistas de Gremlins (1984) y Gremlins 2: The New Batch (1990).

Jenna Ortega

El guion estará a cargo de Zach Lipovsky y Adam B. Stein, responsables de Final Destination: Bloodlines, junto al propio Columbus. Steven Spielberg, productor ejecutivo de las dos primeras películas, retomará su rol en esta nueva entrega a través de Amblin.

“Me invade una profunda inspiración y pasión al embarcarme en este viaje cinematográfico”, declaró Columbus a The Hollywood Reporter. “Es un honor reunirme de nuevo con Steven Spielberg y Warner Bros. para traer este último capítulo de Gremlins a una nueva generación de espectadores, que podrá experimentar toda la emoción de esta gran aventura en la gran pantalla”, añadió el cineasta.

Gremlins

Por su parte, Jesse Ehrman, presidente de desarrollo y producción de Warner Bros., aseguró: “Pocos títulos son tan queridos e icónicos como Gremlins, y nos entusiasma enormemente recuperarlo en la gran pantalla para los fans de toda la vida y para una nueva generación. Esperamos que el público pueda experimentar la magia, la diversión y el espíritu de Gremlins en 2027”.

Jenna Ortega

Dirigida originalmente por Joe Dante, Gremlins se convirtió en un fenómeno cultural de los años ochenta, recaudando 164 millones de dólares a nivel mundial con un presupuesto de 11 millones. Su secuela, Gremlins 2: The New Batch, tuvo menor rendimiento, amasando poco más de 41 millones con un costo de producción de 50 millones.

La historia gira en torno a Rand, un inventor que regala a su hijo Billy un mogwai, un ser adorable pero problemático adquirido en un bazar chino. Las travesuras comienzan cuando se infringen las tres reglas básicas para cuidar a un mogwai: no mojarlo, no exponerlo a la luz del sol y no alimentarlo después de la medianoche.

Gremlins 3 promete mantener la esencia del clásico ochentero, sumando a una nueva generación de fans y a la presencia de Jenna Ortega como estrella principal.