Marangoni alertó sobre la "falta de reglas" del orden mundial ante las amenazas de EEUU

El analista, en diálogo con Radio Panorama, planteó la volatilidad del escenario internacional, el impacto en la economía local y la necesidad de debatir prioridades estratégicas más allá de la agenda mediática.

Hoy 11:50

El analista político Gustavo Marangoni evaluó el contexto global y local en una nota con Radio Panorama, donde expresó su preocupación por la ausencia de un orden internacional estable y por la forma en que esto influye tanto en la geopolítica como en la economía argentina.

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Marangoni sostuvo que existe “una falta de reglas absoluta” y que esa ruptura de esquemas se traduce en acciones sin precedentes por parte de potencias mundiales. Mencionó, como ejemplo, la posibilidad de que Estados Unidos pueda mandar un grupo comando para secuestrar al presidente de Venezuela o desatar un conflicto con Irán, lo cual, dijo, “no tenía parangón hace tres décadas, cuando tras la caída del Muro de Berlín todavía existían formas y procedimientos claros para dirimir conflictos”. Para Marangoni, estos cambios han dado lugar a un esquema tan volátil que líderes como Donald Trump pueden emitir posturas contradictorias en una sola semana. Esta incertidumbre tiene efectos tangibles, como el aumento del petróleo y su impacto en la economía global y en la inflación argentina, en un país con “una debilidad estructural en materia económica”.

En relación con la agenda política local, el analista planteó que mientras temas como las acusaciones que involucran a Manuel Adorni o los préstamos del Banco Nación siguen ocupando espacio mediático, cuestiones que podrían tener relevancia estratégica de mediano plazo, como la defensa de YPF, no han tenido más atención que un fin de semana. “Se sigue discutiendo cuántos departamentos tiene tal o cual funcionario, pero desde el punto de vista estratégico eso tiene un aporte menor que otras discusiones”, argumentó.

Marangoni también dijo que el presidente Javier Milei ha intentado “cambiar de tema” frente a las controversias vinculadas a sus funcionarios, incluyendo el tratamiento de supuestos vínculos con capitales extranjeros o críticas desde y hacia periodistas, pero que en muchos casos “no siempre tiene la capacidad de instalar o cambiar una agenda” cuando temas de interés público ganan tracción.

Sobre el panorama político interno en Argentina, el analista se refirió a la situación del peronismo, describiéndolo como “un partido muy verticalista sin un líder nítido en este momento”. En ese sentido, sostuvo que la fuerza se encuentra “a la defensiva” y que tiene “mucho para autoanalizarse”, dado que desde 2009 ha perdido la mayoría de las elecciones, posee menos gobernaciones desde el regreso de la democracia y una menor participación en la representación parlamentaria. “Hay un problema sistémico: una fuerza que durante décadas fue hegemónica en la política argentina hoy tira la pelota afuera y requiere una introspección profunda”, concluyó Marangoni.