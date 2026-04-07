Exitoso operativo de salud integral en Villa Figueroa

Vecinos y habitantes de parajes cercanos accedieron a atención médica completa y gratuita.

Hoy 11:41

Impulsado por la Comisión de Villa Figueroa, a cargo de Maria Bravo, con el acompañamiento del Ministerio Salud Santiago, a través del Programa de Enfermedades No Transmisibles que coordina el Dr. Luis Orellana, se realizó un exitoso operativo de salud en la Posta Sanitaria local.

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En la oportunidad, se brindó atención con médico generalista; cardiologia; servicios, de diabetes y de obstetricia; se entregaron medicamentos con control médico previo, ya que se hicieron electrocardiogramas y hubo espacios para recepción de control de signos y medidas antropometricas.

Es de destacar que durante la actividad se atendió a una gran cantidad de vecinos de la localidad y otros que llegaron de parajes cercanos.

Al respecto, la jefa comunal agradeció al equipo que envió la cartera sanitaria de la provincia para llevar adelante la atención médica y se comprometió a continuar gestionando más acciones que acerquen la salud pública a quienes mas lo necesitan y que por diversos motivos no pueden asistir a otros centros de salud.