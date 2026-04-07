Detuvieron a un joven y recuperaron bicicletas robadas en Bandera

El procedimiento se realizó tras denuncias por hurtos en distintos puntos de la ciudad.

Hoy 11:24

En un rápido despliegue realizado ayer por la tarde, efectivos de la Comisaría Comunitaria N.º 21 lograron poner tras las rejas a un sujeto que era intensamente buscado por una serie de hurtos en la zona.

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El operativo, que tuvo lugar alrededor de las 18:00 horas, permitió no solo la captura del sospechoso, sino también la recuperación de bienes denunciados por vecinos damnificados.

El procedimiento se concentró en las inmediaciones del barrio Sarmiento, donde los uniformados interceptaron al hombre de 24 años. Según fuentes policiales, el detenido estaría vinculado a las denuncias radicadas recientemente en la ciudad.

El botín recuperado: Una bicicleta rodado 29, color negro con detalles naranjas. Y una bicicleta rodado 29 de dama, color verde.

Por orden de la fiscalía interviniente, el joven quedó alojado en la dependencia policial, mientras que los rodados serán entregados a sus legítimos dueños en las próximas horas.