Increíble: una mujer embarazada y su pareja robaron una moto en pleno centro

El hecho ocurrió en una playa de estacionamiento de Av. Libertad y quedó registrado por cámaras. El video se viralizó y generó sorpresa e indignación.

Hoy 11:11

Un insólito robo de moto en pleno centro quedó registrado por cámaras de seguridad y generó fuerte repercusión en redes sociales, donde el video comenzó a circular en las últimas horas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El episodio tuvo lugar el pasado 31 de marzo en una playa de estacionamiento ubicada en Av. Libertad, esquina Buenos Aires, y muestra a una pareja, en la que participa una mujer embarazada, llevando adelante el hecho.

Según se observa en las imágenes, un hombre a bordo de una motocicleta llega al lugar junto a la mujer. En la secuencia, ella es quien retira el rodado sustraído empujándolo durante varias cuadras, hasta concretar la fuga junto a su acompañante.

De acuerdo a fuentes vinculadas a la investigación, el principal sospechoso ya habría sido identificado, y no se descarta su posible vinculación con otros robos similares en la zona.

Además, a partir del análisis de cámaras de seguridad, los investigadores lograron reconstruir parte del recorrido posterior al hecho y ubicar un posible lugar donde se encontraría la motocicleta.

Investigación en curso

Por el momento, no se realizaron allanamientos, ya que la causa continúa bajo análisis de la fiscalía interviniente, que evalúa distintas medidas antes de avanzar.

Entre los aspectos que se analizan, se encuentra la situación de la mujer involucrada, debido a su estado de embarazo, además de la necesidad de reunir mayores pruebas.

Mientras tanto, el video sigue viralizándose y generando sorpresa, preocupación e indignación entre vecinos por la modalidad del robo.