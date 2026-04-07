Organizaciones sociales se movilizan por la baja del plan “Volver al Trabajo”

La medida del gobierno de Javier Milei afecta a casi un millón de beneficiarios en todo el país y a más de 18.500 en la provincia.

Hoy 11:05

Organizaciones sociales y políticas se movilizan este martes en la capital de Santiago del Estero y en distintos puntos del país en rechazo a la baja del programa “Volver al Trabajo”, una medida impulsada por el gobierno de Javier Milei que impacta de lleno en miles de beneficiarios.

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La decisión afecta a casi un millón de personas en todo el territorio nacional. En el caso de Santiago del Estero, son alrededor de 18.500 los beneficiarios alcanzados, quienes percibirán su último pago en abril. Las protestas se enmarcan en un reclamo más amplio contra las políticas sociales del Ejecutivo nacional y en defensa de los programas de asistencia laboral.

En la provincia, el programa tenía un fuerte impacto en la vida cotidiana. Los beneficiarios desarrollaban tareas en distintos rubros: desde la docencia hasta el cartoneo, pasando por trabajos de electricidad, construcción de veredas y limpieza de barrios. Estas actividades no solo representaban un ingreso, sino también un aporte concreto al sostenimiento de la infraestructura urbana y comunitaria.

Desde las organizaciones advierten que la eliminación del plan implicará un duro golpe a la economía local. Según estimaciones, dejarán de circular cerca de 1.500 millones de pesos en Santiago del Estero, lo que afectará tanto a las familias como a los municipios que se beneficiaban indirectamente de estas tareas.

En paralelo, el Gobierno nacional dispuso la reconversión del programa hacia un sistema de vouchers para capacitación en oficios. Sin embargo, los beneficiarios dejarán de percibir los 78 mil pesos mensuales, ya que esos fondos pasarán a manos de empresas o capacitadores encargados de brindar los cursos, una medida que también genera fuerte rechazo entre los manifestantes.