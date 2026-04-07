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SANTIAGO DEL ESTERO | 07 ABR 2026 | 17º
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Policiales

Un joven con dos pedidos de captura fue detenido en el Hospital Regional tras resultar herido en una pelea

El acusado, de 19 años, fue identificado por la Policía mientras recibía atención médica y tenía requerimientos judiciales por robo y desobediencia

Hoy 21:12

Un joven de 19 años fue detenido en el Hospital Regional luego de que efectivos policiales constataran que poseía dos pedidos de captura vigentes, en el marco de una intervención iniciada tras una pelea en la vía pública.

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El hecho se originó cerca de las 22 horas del lunes, cuando un efectivo que realizaba recorridos preventivos en el barrio Tarapaya fue alertado sobre una persona herida en un enfrentamiento. El sujeto fue trasladado en primera instancia al Hospital Independencia y posteriormente derivado al Hospital Regional.

Ya en este último nosocomio, el personal policial procedió a su identificación y verificó que el joven registraba pedidos de detención por causas de robo y desobediencia judicial.

Ante esta situación, el fiscal de turno dispuso que el acusado permanezca bajo custodia policial en el hospital hasta recibir el alta médica.

Una vez finalizada su atención, el joven fue trasladado a una dependencia policial, donde quedó a disposición de la Justicia.

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