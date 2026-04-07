Recuperan una moto robada y numerosos elementos sustraídos en distintos procedimientos en la Capital

Los operativos se realizaron en los barrios Siglo XXI y Sáenz Peña, donde la Policía logró secuestrar un motovehículo y recuperar celulares, tablets y otros objetos de valor.

Hoy 21:14

Diversos procedimientos policiales realizados en la ciudad Capital permitieron recuperar un motovehículo denunciado como robado y varios elementos sustraídos, en el marco de tareas investigativas llevadas adelante por distintas dependencias.

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Uno de los operativos se concretó en el barrio Siglo XXI, donde efectivos de la Comisaría Comunitaria N° 51 lograron ubicar una motocicleta con pedido de secuestro por robo, la cual fue trasladada a la dependencia policial para los fines correspondientes.

En otro procedimiento, desarrollado en el barrio Sáenz Peña, personal de la Comisaría Comunitaria N° 8 localizó en la vía pública diversos bienes denunciados como robados desde un local comercial.

Entre los elementos recuperados se encontraban teléfonos celulares, tablets y otros objetos de valor, los cuales fueron secuestrados y puestos a resguardo.

Los bienes recuperados quedaron bajo custodia policial, mientras que las investigaciones continúan con el objetivo de identificar y aprehender a los responsables de los hechos delictivos.