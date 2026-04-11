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SANTIAGO DEL ESTERO | 12 ABR 2026 | 29º
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En vivo: Huracán quiere sostener su levantada ante Rosario Central en Parque Patricios

El Globo buscará otro triunfo para afianzarse en zona de playoffs, mientras que el Canalla llega bien posicionado pero con la mirada puesta en la Copa Libertadores.

Hoy 16:56

Huracán recibirá este domingo a Rosario Central desde las 17.30 en el estadio Tomás Adolfo Ducó, en el marco de la fecha 14 del Torneo Apertura 2026, en un duelo clave para ambos en la recta final de la fase regular.

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