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Talleres venció a Defensa y Justicia y se afianza en zona de clasificación

La T se hizo fuerte en Florencio Varela y derrotó al Halcón por 2-1.

Hoy 18:27
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