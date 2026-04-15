¿Cuántos equipos argentinos ganaron en el Maracaná?

A lo largo de la historia, son pocos los clubes argentinos que lograron imponerse en el mítico estadio brasileño por torneos CONMEBOL.
El Estadio Maracaná es uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol mundial y también uno de los más difíciles para los equipos visitantes. En ese contexto, los clubes argentinos lograron apenas 8 victorias en 40 partidos disputados allí por competencias CONMEBOL.
La primera vez que un equipo argentino ganó en el Maracaná fue en 1964, cuando Independiente venció 3-2 a Santos, el equipo de Pelé, por la Copa Libertadores.
En Copa Libertadores, solo tres equipos lograron imponerse en ese estadio:
El triunfo del Ferroviario en 2025 quedó marcado como uno de los más históricos, no solo por el rival sino también por el contexto.
Fuera de la Libertadores, hubo más festejos albicelestes:
El caso más reciente fue el de Lanús, que además de ganar en el Maracaná se consagró campeón ante Flamengo en la Recopa Sudamericana 2026.
Más allá de los triunfos, hubo clasificaciones resonantes:
En definitiva, ganar en el Maracaná es una rareza para los equipos argentinos, lo que realza cada uno de estos triunfos como verdaderas hazañas dentro de la historia del fútbol sudamericano.