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¿Cuántos equipos argentinos ganaron en el Maracaná?

A lo largo de la historia, son pocos los clubes argentinos que lograron imponerse en el mítico estadio brasileño por torneos CONMEBOL.

15/04/2026

El Estadio Maracaná es uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol mundial y también uno de los más difíciles para los equipos visitantes. En ese contexto, los clubes argentinos lograron apenas 8 victorias en 40 partidos disputados allí por competencias CONMEBOL.

La primera vez que un equipo argentino ganó en el Maracaná fue en 1964, cuando Independiente venció 3-2 a Santos, el equipo de Pelé, por la Copa Libertadores.

Las victorias argentinas más destacadas

En Copa Libertadores, solo tres equipos lograron imponerse en ese estadio:

  • Independiente (1964) vs. Santos (3-2)
  • Argentinos Juniors (1985) vs. Fluminense (1-0)
  • Central Córdoba (2025) vs. Flamengo (2-1)

El triunfo del Ferroviario en 2025 quedó marcado como uno de los más históricos, no solo por el rival sino también por el contexto.

Otros triunfos argentinos en el Maracaná

Fuera de la Libertadores, hubo más festejos albicelestes:

  • Supercopa 1989: Argentinos Juniors 1-0 vs. Flamengo
  • Supercopa 1991: River Plate 2-1 vs. Flamengo (fase de grupos)
  • Supercopa 1991 (por penales): River avanzó tras caer 1-2
  • Supercopa 1995 (aunque perdió la vuelta): Independiente fue campeón
  • Mercosur 1998: Boca Juniors 2-0 vs. Flamengo
  • Mercosur 2000: River 2-1 vs. Flamengo (dos veces)
  • Recopa Sudamericana 2026: Lanús 3-2 vs. Flamengo

El caso más reciente fue el de Lanús, que además de ganar en el Maracaná se consagró campeón ante Flamengo en la Recopa Sudamericana 2026.

Otros antecedentes importantes

Más allá de los triunfos, hubo clasificaciones resonantes:

  • Independiente fue campeón de la Supercopa 1995 y la Sudamericana 2017 definiendo la serie en el Maracaná.
  • Racing Club eliminó a Flamengo por penales en 2020.
  • River Plate también avanzó por penales en 1991 ante el mismo rival.

En definitiva, ganar en el Maracaná es una rareza para los equipos argentinos, lo que realza cada uno de estos triunfos como verdaderas hazañas dentro de la historia del fútbol sudamericano.

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