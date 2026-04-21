Amenaza de tiroteo en una escuela de Las Termas: identificaron a un menor de 13 años y secuestraron un arma

El mensaje fue hallado en un baño del establecimiento y advertía sobre un ataque. Tras tareas investigativas, allanaron la vivienda del adolescente y encontraron un revólver.

Hoy 11:25

Un grave episodio generó preocupación en la comunidad educativa de la Escuela de Comercio Ramón Gómez Cornet, en Las Termas de Río Hondo, luego de que se detectara una amenaza de tiroteo escrita en el interior del establecimiento.

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El hecho se conoció el lunes por la tarde, alrededor de las 16:20, cuando la rectora Ana Roldán alertó a la Policía sobre una inscripción en uno de los baños que decía: “Tiroteo el martes 21 de abril. ¡Avisados!”.

La situación escaló minutos después, cuando una alumna informó que en grupos de WhatsApp circulaba una imagen de un estudiante empuñando un arma de fuego, lo que activó de inmediato un operativo policial y judicial.

A partir de estos elementos, y tras tareas investigativas, los efectivos lograron identificar a un menor de 13 años, domiciliado en el barrio Villa Balnearia. Con una orden judicial del juez Silvio Salice, se realizó un allanamiento en su vivienda.

Durante el procedimiento, llevado a cabo en calle Constitución, se secuestró un revólver calibre 22 largo, además de teléfonos celulares y una tarjeta de memoria de cámaras de seguridad, elementos que serán peritados en el marco de la causa.

La madre del menor fue notificada de la medida, mientras que el fiscal coordinador Gustavo Montenegro dispuso la identificación del adolescente y su posterior entrega a su progenitora.

Asimismo, se ordenó la apertura de una causa bajo la figura de tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil, mientras continúan las investigaciones para determinar responsabilidades en torno a la amenaza.

El episodio generó fuerte preocupación en un contexto de creciente inquietud por amenazas similares registradas en distintas escuelas de la provincia y el país, muchas de ellas vinculadas a la circulación de mensajes en redes sociales.