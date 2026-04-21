El emotivo mensaje de San Lorenzo en el primer aniversario de la muerte del papa Francisco: “Por siempre”

El club le dedicó un emotivo mensaje en redes sociales al Sumo Pontífice, reconocido hincha del Ciclón.

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A un año del fallecimiento del papa Francisco, San Lorenzo lo recordó con un sentido mensaje en sus redes sociales, destacando su legado y su vínculo eterno con el club.

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“A un año de su fallecimiento, el querido Papa Francisco sigue vivo en nuestros corazones, guiándonos con su ejemplo. Y así será por siempre”, expresó el Ciclón a través de sus plataformas digitales.

Jorge Mario Bergoglio, quien fue elegido como Sumo Pontífice en 2013 y permaneció en el cargo hasta su muerte el 21 de abril de 2025, falleció a los 88 años a causa de un derrame cerebral que derivó en un paro cardíaco.

Su pasión por San Lorenzo fue siempre pública. El Papa nunca ocultó su fanatismo por el club de Boedo, que apenas un año después de su asunción hizo historia al conquistar su primera Copa Libertadores en 2014, tras vencer a Nacional de Paraguay en la final.

Más allá de su amor por el Ciclón, Francisco también fue un ferviente seguidor del fútbol en general. Durante el Mundial de Brasil 2014, incluso protagonizó momentos distendidos al bromear con integrantes de la Guardia Suiza tras un triunfo de la Selección argentina.

De esta manera, San Lorenzo volvió a rendir homenaje a una de sus figuras más emblemáticas, reafirmando el lazo histórico que une al club con el papa argentino.