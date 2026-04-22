Detuvieron en Buenos Aires a un colombiano prófugo por el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay

Brayan Ferney Cruz Castillo está acusado de haber participado de la logística en el crimen del legislador colombiano. Tenía pedido de captura internacional y notificación roja de Interpol.

Hoy 15:07

El colombiano Brayan Ferney Cruz Castillo, que estaba prófugo por el magnicidio de un senador Miguel Uribe Turbay en su país, fue detenido en la Ciudad de Buenos Aires tras un operativo coordinado entre autoridades locales e internacionales.

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El sospechoso tenía pedido de captura internacional y una notificación roja de Interpol. La detención fue realizada por fuerzas federales argentinas luego de una investigación lo ubicara en territorio porteño.

Según fuentes judiciales, el hombre quedó a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°12, que ahora deberá avanzar con el proceso de cooperación internacional para definir su extradición a Colombia.

Cruz Castillo está acusado de haber tenido un rol clave en el asesinato del senador colombiano Miguel Uribe Turbay, ocurrido en 2025 durante un acto político en Bogotá. El dirigente, que además era precandidato presidencial, murió meses después como consecuencia de las heridas sufridas en el ataque.

De acuerdo con la investigación, el detenido habría sido responsable de la logística del atentado, en el que participaron varias personas y que generó fuerte conmoción en Colombia.

El operativo en Argentina fue llevado adelante por unidades especializadas en crimen organizado, con intervención de la Justicia federal y en coordinación con autoridades colombianas. La pesquisa incluyó el análisis de datos y rastros digitales que permitieron reconstruir los movimientos del sospechoso hasta dar con su paradero.

El caso forma parte de una investigación más amplia sobre el magnicidio, por el que ya hubo otras detenciones y condenas en Colombia, en un expediente que apunta a una organización criminal detrás del ataque.

El senador y precandidato presidencial colombiano Uribe Turbay fue herido gravemente en la cabeza en un atentado el pasado 7 de junio en Bogotá.

Uribe Turbay, de 39 años y senador del partido de derecha Centro Democrático, ingresó desde el día del atentado en la clínica Fundación Santa Fe de Bogotá donde fue sometido a varias intervenciones quirúrgicas y aunque llegó a tener alguna mejoría, nunca superó el estado crítico.

Uribe Turbay recibió dos disparos en la cabeza y uno en la pierna izquierda cuando encabezaba un acto político en un parque del barrio bogotano de Modelia como parte de su actividad de cara a las elecciones presidenciales de 2026, en las que aspiraba a obtener la nominación del Centro Democrático.

Falleció el 11 de agosto de 2025, casi un mes después de los disparos que recibió durante una acto en Bogotá.