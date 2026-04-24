El Inter Miami de Messi y New England Revolution quedaron a mano por la MLS

En el Nu Stadium, fue 1 a 1 por la fecha 10 del certamen. Los campeones del mundo fueron titulares.

25/04/2026

El camino hacia el Mundial 2026 entra en su recta final y cada partido empieza a tomar mayor relevancia. A la Selección Argentina le quedan apenas siete encuentros antes del debut frente a Argelia, previsto para el 16 de junio en Kansas: cinco por la Major League Soccer con el Inter Miami y dos amistosos ante Honduras e Islandia en la previa del certamen.

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En ese contexto, todas las miradas están puestas en Lionel Messi, quien aún no confirmó oficialmente su presencia en la cita mundialista. Sin embargo, desde el entorno de la Albiceleste, con Lionel Scaloni a la cabeza, dejaron en claro que lo esperarán hasta último momento. De no mediar imprevistos, todo indica que el capitán podría disputar su sexto Mundial, al igual que Cristiano Ronaldo con Portugal.

En lo inmediato, Messi fue titular en el empate 1-1 entre Inter Miami y New England Revolution en el NU Stadium, un escenario que sigue siendo esquivo para el conjunto rosa. El partido fue discreto, con pocas situaciones y un desarrollo muy trabado. En el complemento, el español Carles Gil abrió el marcador para el local, pero el equipo visitante reaccionó y encontró la igualdad gracias a Germán Berterame.

Más allá del resultado, lo importante pasa por el rodaje del capitán argentino. Messi acumula 990 minutos en la temporada, siendo el jugador con más presencia en el Inter Miami, igualado con Micael y el arquero Dayne. Apenas por detrás aparece Rodrigo De Paul, con 941 minutos disputados.

Con el Mundial cada vez más cerca, el foco está en llegar en plenitud física. Y en ese sentido, Messi sigue sumando minutos y ritmo competitivo, una señal positiva para una Selección Argentina que aguarda por su máxima figura para encarar el gran objetivo del año.