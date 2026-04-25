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Detuvieron al autor del tiroteo en una cena de periodistas donde estaba Donald Trump

Intervino el Servicio Secreto de Estados Unidos y analizan antecedentes y posibles móviles.

Hoy 00:46

Luego del tiroteo durante la cena de periodistas a la que asistió Donald Trump, su esposa y varios funcionarios del Gobierno estadounidense, trascendieron los primeros datos sobre el hombre que abrió fuego en un pasillo del hotel Washington Hilton.

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Según informó la cadena CNN, el sospechoso tiene 31 años y vive en California.

El mandatario estadounidense comunicó a través de sus redes sociales que el tirador ya fue detenido. A su vez, publicó una imagen del atacante reducido en el suelo por los policías.

“Todo está bajo control”, afirmó el presidente en una rueda de prensa posterior al episodio, y añadió que el detenido tenía “varias armas”.

En esa línea, Trump también señaló que el agresor atacó desde una distancia de 45 metros. “Estaba muy lejos de la habitación. Era una habitación muy segura”, expresó. Sin embargo, distinguió que hasta el momento no está claro como hizo para entrar al recinto.

En un video publicado a través de Truth Social, el dirigente mostró el primer video de cómo comenzó el ataque. Las imágenes fueron registradas por las cámaras de seguridad del hotel, donde se ve a un grupo de agentes de seguridad reunidos en el hall.

Segundos después de eso, un hombre corriendo a toda velocidad sosteniendo un arma pasó en frente de ellos. La reacción fue automática: los policias abrieron fuego y enfrentaron al sospechoso.

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