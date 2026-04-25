Wanda Nara obtiene victoria judicial en disputa con Mauro Icardi

Wanda Nara ha logrado un avance significativo en su batalla judicial contra Mauro Icardi, tras la decisión de la justicia de mantener al juez asignado al caso relacionado con la custodia de sus hijas.

Hoy 19:30

El enfrentamiento judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi ha tomado un nuevo rumbo en las últimas horas, luego de que se diera a conocer un fallo que beneficia a la presentadora de Telefe.

Según el periodista Juan Etchegoyen, la justicia ha decidido que el juez Adrián Hagopian continuará al mando del conflicto legal que enfrenta a la expareja, una decisión clave en este proceso judicial.

Etchegoyen compartió esta información a través de sus redes sociales, generando una gran repercusión entre los seguidores de la pareja, quienes están atentos a cada movimiento en esta batalla mediática.

“Urgente. Rechazaron la recusación del juez Hagopian. La justicia determinó que él es el magistrado que va a continuar al frente del conflicto judicial de Mauro Icardi y Wanda Nara”, indicó el periodista, subrayando la importancia de este fallo.

Por su parte, la periodista Naiara Vecchio también se pronunció sobre el tema, añadiendo que “exclusivo. Revés judicial para Mauro Icardi en la causa civil 106 con Wanda Nara. Rechazaron la recusación presentada por las abogadas de Icardi”.

Este revés para Icardi implica que todos los expedientes relacionados con el caso han regresado al juez inicial, lo que podría tener implicaciones significativas en la resolución de la disputa por la custodia de sus hijas.

La separación escandalosa de la expareja ha sido objeto de constante atención mediática, y la reciente decisión judicial añade un nuevo capítulo a esta historia que sigue captando el interés del público.