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El CIC San Carlos brindó un taller sobre “Bullying” en la Escuela “Mercedes Ruiz de Arzuaga”

La actividad estuvo dirigida a alumnos de 6° y 7° grado y apuntó a prevenir el acoso escolar y promover la empatía

Hoy 19:20

El día jueves, personal del Centro Integrador Comunitario (CIC) del barrio San Carlos realizó un taller de “Bullying” dónde participaron alumnos de 6to. y 7mo. grado de la Escuela N° 746 “Mercedes Ruiz de Arzuaga”.

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El bullying o acoso escolar es una forma de violencia intencional, repetida y sostenida en el tiempo, física o psicológica, ejercida por uno o varios alumnos contra otro.

Incluye agresiones físicas, verbales, sociales (exclusión) y ciberbullying, generando daños graves como ansiedad, depresión y bajo rendimiento escolar.

Según se informó, el taller tuvo como fin sensibilizar, prevenir y frenar el acoso escolar y ciberacoso. Además, se centró en definir la problemática, identificar tipos de acoso y los efectos emocionales.

Los alumnos también trabajaron sobre la importancia de la empatía, el respeto y la intervención de los testigos.

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