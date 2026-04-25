Allanamiento por drogas: un detenido y cocaína secuestrada

Barrio Primera Junta. Durante el operativo fue detenido un hombre de 37 años, quien quedó a disposición de la Justicia.

25/04/2026

En el marco de una investigación por infracción a la Ley Nacional N° 23.737 de Estupefacientes, personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas llevó adelante un allanamiento en un domicilio ubicado en el barrio Primera Junta.

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El procedimiento fue autorizado por la autoridad judicial competente y permitió el secuestro de 24 envoltorios de cocaína, con un peso total de 6,48 gramos, además de dos teléfonos celulares y una bolsa con bicarbonato de sodio, utilizada como elemento de estiramiento para el fraccionamiento de la sustancia.

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Durante el operativo fue detenido un hombre de 37 años, quien quedó a disposición de la Justicia en el marco de la causa por infracción a la Ley 23.737 en perjuicio de la salud pública.

De esta manera, se logró desarticular un espacio utilizado no solo para la comercialización y consumo de sustancias prohibidas, sino también, de acuerdo a la investigación, como lugar de encuentro para la organización de actividades delictivas que afectaban la seguridad del barrio y de zonas aledañas