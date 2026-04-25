La UNSE presenta “Cuatro esquinas, una sola historia”, para conectar a los jóvenes con el Día de la Autonomía

La iniciativa invita a recorrer, a través de reels y lenguaje digital, distintos puntos emblemáticos de la ciudad Capital para reconstruir el proceso histórico que derivó en la Autonomía Provincial.

25/04/2026

En el marco de un nuevo aniversario del Día de la Autonomía que se conmemora este 27 de abril, la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE) impulsó una serie de contenidos audiovisuales para redes sociales con el objetivo de poner en valor la historia local y fortalecer la identidad santiagueña.

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La propuesta, desarrollada desde la Subsecretaría de Comunicación en articulación con el Equipo Historia UNSE, se compone de cuatro reels bajo el eje “cuatro esquinas, una sola historia”, una iniciativa que invita a recorrer distintos puntos emblemáticos de la ciudad capital para reconstruir el proceso histórico que derivó en la Autonomía Provincial.

Además, busca no solo conmemorar una fecha clave para la provincia, sino también revalorizar la historia santiagueña y promover su conocimiento a través de plataformas digitales, fomentando el interés de jóvenes y nuevos públicos.

Los videos cuentan con la participación de Evangelina Isaac, Gabriel Santillán, Esteban Brizuela y René Galván, quienes, a través de un lenguaje accesible y cercano, proponen redescubrir la ciudad desde una mirada histórica, vinculando el pasado con el presente.

Los trabajos audiovisuales se pueden ver a través de las redes sociales de la universidad, en Facebook, Instagram y Tik Tok.

El recorrido inicia en la intersección de Libertad y Tucumán, actual Plaza Libertad, espacio donde funcionaba el Cabildo a comienzos del siglo XIX y que fue centro de la vida política y social de la época, escenario de los primeros intentos revolucionarios encabezados por Juan Francisco Borges.

La segunda parada se sitúa en 25 de Mayo y Urquiza, frente a la Iglesia Santo Domingo, lugar asociado a una de las batallas clave protagonizadas por Juan Felipe Ibarra, considerada antecedente fundamental en el camino hacia la autonomía provincial.

El tercer reel se traslada a la esquina de 24 de Septiembre y Urquiza, donde se encuentra la Iglesia La Merced, un espacio de relevancia en la vida política y religiosa de la ciudad durante los primeros años posteriores a la autonomía, y donde descansan los restos del caudillo Juan Felipe Ibarra.

El recorrido concluye en Olaechea y Avellaneda, en el monumento que homenajea a la Autonomía Provincial, donde cada año se realizan los actos centrales del 27 de abril y donde se encuentran los bustos de figuras clave como Juan Felipe Ibarra y Juan Francisco Borges.

A través de esta serie, la UNSE propone no solo recordar los hechos históricos, sino también invitar a la comunidad a mirar las calles cotidianas desde otra perspectiva, reconociendo en ellas los escenarios donde se forjó la identidad santiagueña.