El Colegio Nuestra Señora de Fátima celebró la Autonomía Provincial con un emotivo acto y promesa de lealtad

La comunidad educativa conmemoró un nuevo aniversario de la Autonomía de Santiago del Estero en una jornada cargada de identidad, compromiso y tradición.

25/04/2026

En el marco de un nuevo aniversario de la Autonomía de Santiago del Estero, el Colegio Nuestra Señora de Fátima llevó adelante este 24 de abril un acto conmemorativo que reunió a estudiantes, docentes, familias y autoridades en una jornada atravesada por el sentido de pertenencia y los valores federales.

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Bajo el lema institucional “Ven y verás”, la comunidad educativa protagonizó un encuentro que trascendió lo protocolar para convertirse en una verdadera celebración de la identidad santiagueña. Durante el acto, los alumnos de 7° grado realizaron la Promesa de Lealtad a la Bandera Provincial, reafirmando su compromiso con los valores que representan a la provincia, como el respeto, la solidaridad y el amor por la tierra.

El momento fue uno de los más significativos de la jornada, ya que los estudiantes pronunciaron su compromiso frente a la enseña provincial, en un gesto cargado de emoción y simbolismo.

El cierre estuvo marcado por la música y la tradición. La agrupación Misqui Simi ofreció un espectáculo que invitó a bailar a todos los presentes, convirtiendo el patio del colegio en una verdadera fiesta popular.

De esta manera, la institución celebró una fecha clave para la historia provincial, renovando el compromiso de seguir formando ciudadanos comprometidos con su comunidad y su identidad cultural.