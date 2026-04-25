Prisión preventiva para un matrimonio por estafa en concesionaria de Tucumán

Un matrimonio en Tucumán enfrenta prisión preventiva por estafas en una concesionaria que superan los 175 millones de pesos, afectando a al menos 15 víctimas.

25/04/2026

Este viernes 24 de abril, se llevó a cabo una audiencia de control de detenciones y formalización de cargos en Tucumán, relacionada con un caso de megaestafa perpetrada desde la concesionaria 'DG Automotores', ubicada en Yerba Buena.

La investigación, liderada por la Unidad Fiscal de Estafas, Usurpaciones y Cibercriminalidad II, bajo la dirección de Fernando Blanno, ha dado lugar a la imputación de Matías José Díaz Vier (40) y su esposa Anabel García (37) por la presunta comisión de estafas reiteradas en 12 ocasiones, afectando a un total de 12 víctimas.

Díaz Vier ha sido catalogado como coautor del delito, mientras que García es considerada partícipe secundaria. Además, se busca a un tercer sospechoso que no se presentó ante la Justicia, para quien se solicitó su declaración de rebeldía y orden de captura, aprobada por el juez correspondiente.

La acusación sostiene que los imputados habrían creado un esquema delictivo utilizando la concesionaria para simular transacciones legítimas de compraventa de vehículos, recibiendo rodados en consignación o como parte de pago sin restituir las sumas de dinero comprometidas.

Entre las tácticas utilizadas se encontraban la entrega de adelantos para generar confianza, la utilización de terceros, la simulación de créditos prendarios y la emisión de comprobantes falsos. Las víctimas no solo perdieron el dinero transferido, sino también sus vehículos y quedaron con deudas derivadas de estas operaciones fraudulentas.

El perjuicio económico acumulado asciende a $175.610.000, afectando a un total de 15 víctimas. Una testigo, empleada doméstica de los imputados, informó que presenció la quema de documentación y el enterramiento de bolsas con dinero, lo que indica un intento de destrucción de pruebas.

El juez ha aprobado todas las medidas solicitadas por el Ministerio Fiscal, imponiendo prisión preventiva por seis meses a los acusados. Díaz Vier será trasladado a un complejo penitenciario, mientras que García cumplirá arresto domiciliario con monitoreo electrónico debido a que tiene tres hijos menores a su cargo. La Unidad Fiscal ha indicado que aún quedan numerosas medidas investigativas por llevar a cabo en este caso que sigue en desarrollo.