Emotiva jornada de memoria en la Escuela 242 “Andrés Chazarreta” en Añatuya

La institución recibió la visita de un ex combatiente y ex alumno, quien compartió su testimonio con alumnos, docentes y familias.

Hoy 19:15

En el marco de la conmemoración del Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas, Islas del Atlántico Sur y Sector Antártico, la comunidad educativa de la Escuela N° 242 “Andrés Chazarreta” de El Malacara vivió un encuentro inolvidable, que contó con la presencia de un ex alumno y ex combatiente de Malvinas.

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La institución recibió al ex combatiente Manuel Linch, quien además fue alumno de la escuela y residía en el Paraje La Salamanca, ubicado a 8 km del establecimiento, recorrido que a veces hacía a pie o en sulky.

Linch compartió una jornada de reflexión y aprendizaje junto a alumnos, docentes y familias, comenzando con una reseña histórica sobre la importancia de esta fecha para la soberanía nacional. Tras la cálida bienvenida, se le cedió la palabra, momento en el que relató su experiencia en la Guerra de Malvinas, cautivando la atención de toda la comunidad educativa.

La jornada continuó con gestos de profundo agradecimiento: los alumnos de 1° y 2° grado realizaron una emotiva recitación de poesía dedicada a los héroes de Malvinas y le entregaron un dibujo realizado por ellos mismos.

Por su parte, los niños del Jardín de Infantes se sumaron al homenaje dedicándole una canción y entregándole un presente en nombre de toda la comunidad educativa.

“Este encuentro no solo nos permitió honrar a quienes defendieron nuestra soberanía, sino que también sembró en los más pequeños el valor de la memoria, el respeto y el amor por nuestra patria”, indicó la directora de la institución, Lic. Patricia Escalada.

La actividad fortaleció los lazos entre la historia, la comunidad y la educación, dejando una enseñanza de civismo y patriotismo para las nuevas generaciones.