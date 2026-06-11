Real Madrid confirmó la vuelta de José Mourinho

En medio de la inauguración del Mundial 2026, Real Madrid oficializó este jueves el regreso de José Mourinho como director técnico del primer equipo. La decisión fue comunicada por la Junta Directiva del club español mientras se desarrollaba la ceremonia inaugural de la Copa del Mundo en la Ciudad de México, generando un fuerte impacto en el ambiente futbolístico internacional.

Para concretar la llegada del entrenador portugués, la entidad presidida por Florentino Pérez abonó la cláusula de rescisión de 15 millones de euros que vinculaba a Mourinho con Benfica. El experimentado DT comenzará a trabajar oficialmente el próximo 13 de julio con el objetivo de devolver al club a los primeros planos del fútbol europeo.

Será la segunda etapa del técnico luso en la institución madrileña. Entre 2010 y 2013, Mourinho conquistó una Liga de España, una Copa del Rey y una Supercopa de España, además de sentar las bases de un equipo que luego dominaría el continente. Su fuerte personalidad y capacidad para gestionar planteles de élite fueron aspectos determinantes para que la dirigencia apostara nuevamente por su regreso.

Al anunciar su salida en 2013, Florentino Pérez había destacado la importancia del entrenador en el crecimiento deportivo del club. "Es el entrenador con el que hemos dado un importante salto técnico y deportivo", expresó en aquel momento el mandatario merengue, una valoración que sigue vigente dentro de la institución.

De esta manera, José Mourinho vuelve al banco de Real Madrid con el desafío de ampliar el exitoso palmarés del club y reencontrarse con los títulos. El portugués no conquista un trofeo internacional desde la obtención de la Conference League con Roma en 2022. Tras su salida del conjunto italiano en 2024, dirigió a Fenerbahce y posteriormente a Benfica, antes de aceptar el reto de conducir nuevamente al gigante español y recuperar su lugar como el recordado "Special One".