Detención de tres hombres en Salta por tráfico de drogas

Las autoridades realizaron un operativo en Rosario de la Frontera, donde se desmantelaron tres puntos de venta de droga y se detuvieron a tres hombres implicados en la comercialización de estupefacientes.

25/04/2026

Efectivos de la División Investigación contra la Narcocriminalidad de Rosario de la Frontera llevaron a cabo un operativo que resultó en la detención de tres hombres, de 24 y 21 años, por su presunta implicación en comercialización de estupefacientes.

Los investigadores ejecutaron allanamientos en tres inmuebles ubicados en el barrio Ramón Abdala, que estaban operando como bocas de expendio de droga.

Durante el operativo, se secuestraron 488 dosis de marihuana, así como elementos utilizados para el fraccionamiento de sustancias estupefacientes y otros elementos relevantes para la investigación.

El procedimiento fue supervisado por la Fiscalía Penal 4 y el Juzgado de Garantías 2, quienes se encargaron de coordinar las acciones legales pertinentes.

Las autoridades han destacado la importancia de este operativo en la lucha contra el narcotráfico en la región, apuntando a la necesidad de desmantelar estas estructuras delictivas.

Este tipo de intervenciones son parte de una estrategia más amplia para combatir el tráfico de drogas y mejorar la seguridad en las comunidades afectadas.