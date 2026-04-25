Gran clima y más acción en Termas: el segundo día de pruebas dejó una pista ideal

Con más de cincuenta motos en pista, la jornada mostró un crecimiento en la participación y mejores condiciones en el circuito. El domingo será el cierre con cinco tandas libres desde temprano.

25/04/2026

El buen tiempo fue protagonista en la segunda jornada de pruebas libres que se desarrolla en el Autódromo Internacional de Termas de Río Hondo. Con más de cincuenta motos en pista, el sábado se vivió a puro motor en un circuito que presentó condiciones óptimas durante todo el día, acompañando el desarrollo de la actividad.

Desde temprano, entre momentos soleados y algunas nubes, se llevaron adelante cinco tandas de giros, en una jornada donde se sumaron pilotos de distintos puntos del país. A diferencia del viernes, cuando la pista se mostró cambiante, esta vez el asfalto respondió de gran manera y permitió mejorar los tiempos.

El piso se mantuvo en excelentes condiciones y el grip del trazado mejoró notablemente, lo que se reflejó en el rendimiento de cada grupo. Los participantes se organizaron por colores según nivel y cilindrada: Rojo (iniciados hasta 400cc), Azul (pro hasta 400cc), Verde (iniciados hasta 1000cc), Amarillo (intermedio hasta 1000cc), Violeta (avanzados hasta 1000cc) y Celeste (pro hasta 1000cc).

La actividad tendrá su cierre este domingo con la tercera y última jornada, que repetirá el formato con cinco tandas libres. La acción comenzará a las 9 de la mañana y se extenderá hasta las 18, respetando el mismo orden en pista que se utilizó durante el sábado.