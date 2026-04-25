Antonela Roccuzzo le dio la bienvenida al verano en Miami con una postal en bikini

La esposa de Lionel Messi compartió una imagen relajada desde su casa en Florida y volvió a marcar tendencia con un look veraniego que captó la atención de sus seguidores.

25/04/2026

Tras su paso por Nueva York, donde participó de un evento de Tiffany & Co., Antonela Roccuzzo regresó a Miami para reencontrarse con su familia y comenzar a disfrutar del clima cálido del sur de Florida.

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En ese contexto, la rosarina compartió en sus redes sociales una imagen que rápidamente se volvió viral. En la foto se la ve recostada al sol sobre una reposera, luciendo una bikini de dos piezas en tono amarillo pastel con detalles en blanco, en una escena que transmite relax y estilo. Con gafas oscuras y una sonrisa distendida, completó un look casual chic que refleja el espíritu del verano.

La publicación estuvo acompañada por una breve frase: “Arrancó el veranito”, con la que sintetizó el momento de disfrute tras su agenda en la Gran Manzana, donde volvió a posicionarse como referente en el mundo de la moda.

Pero más allá de su faceta vinculada al estilo, en las últimas horas también dejó ver un costado más personal. A través de una historia de Instagram, mostró parte de su rutina de entrenamiento en el gimnasio y reveló un nuevo objetivo: lograr hacer dominadas sin asistencia de bandas elásticas.

El desafío no es menor. Las dominadas —conocidas como pull-ups— son uno de los ejercicios más exigentes, ya que requieren levantar el propio peso corporal con la fuerza de brazos y espalda. En ese sentido, el uso de bandas suele ser un paso previo para quienes buscan progresar en la disciplina.

Lejos de mostrar resultados finales, Roccuzzo optó por compartir el proceso, dejando en evidencia constancia y compromiso. Una actitud que suele generar cercanía con sus seguidores, quienes encuentran en su ejemplo una motivación real.

Instalada en Miami junto a Messi y sus hijos, Antonela consolidó una rutina que combina vida familiar, trabajo y bienestar personal. En ese equilibrio, el entrenamiento físico se convirtió en una pieza clave, no solo como hábito saludable sino también como espacio de superación diaria.