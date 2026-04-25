Videos: fuerte enfrentamiento entre policías y delincuentes en el barrio Agua Santa

Un procedimiento por narcomenudeo derivó en una violenta pelea entre delincuentes y vecinos contra los uniformado.

25/04/2026

Un allanamiento por narcomenudeo derivó en una pelea campal entre delincuentes, a los cuales se unieron vecinos, contra la policía que llevaba adelante el operativo.

Todo inició alrededor del mediodía en el barrio Agua Santa de Termas de Río Hondo, cuando las fuerzas del orden rodearon algunas viviendas del sector.

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Los uniformados primero comenzaron a sufrir agresiones verbales, lo que luego se incrementó y derivó en agresiones físicas con el lanzamiento de elementos contundentes contra el personal policial.

Vecinos preocupados por la situación y que quieren vivir en paz, hicieron llegar las imágenes a Diario Panorama.

La situación comenzó a tornarse peligrosa, por lo cual debieron responder realizando disparos y avanzando con escudos para asegurar el perímetro.

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